  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki aktif yanardağlar kaç kişiyi etkileyecek? Uzman isimler açıkladı

AK Partili vekilden gündeme oturacak emekli maaşı çıkışı: Bunu söylersem vicdandan yoksun bir insanım demektir

Yeni yerli kola Türkiye'ye duyuruldu! Coca Cola'ya rakip olacak, ismi sosyal medyayı salladı

Fransa çılgına döndü: Türkiye orada petrol arayacak

Hava savunma sistemlerinin durduramadığı özel füze KIZILELMA'da kullanılacak

Türk Hava SOJ Elektronik Harp Uçaklarını düşürmek için Rafael ile anlaştılar! Uçakları vuracaklar

Terör devleti İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İş dünyasının Bayraktar TB2 şaşkınlığı! Bunca olup bitene inanamadılar

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan terör halayına destek

Cihat Yaycı 'yetkililer o belgeyi paylaşmalı' diyerek çağrı yaptı: Petrol ve doğalgaz orada, artık oraya gitmeliyiz
Gündem Tır düğünden çıkanların arasına daldı: 1'i bebek 4 kişi öldü
Gündem

Tır düğünden çıkanların arasına daldı: 1'i bebek 4 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-07-29 09:07:00 - 2024-07-29 09:14:38

Batman'da düğün çıkışı tırın çarptığı davetlilerden biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Siirt Çevreyolunda bulunan bir düğün salonundaki düğüne katılan davetliler düğünden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada tır çarptı. Çarpma ile birlikte sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önündeki çok sayıda araca da çarptı.

Kaza sonucu düğünden çıkanlardan biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulanlara müdahale eden sağlık ekipleri biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu belirledi.

Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin aynı aileden Süleyman Oğuz, İlyas Oğuz, Demir Oğuz ve Sefa Oğuz olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada ölü sayısı 3’e yükseldi
Kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Kayseri'de aile dramı: 2 kız kardeş kazada hayatını kaybetti!
Kayseri'de aile dramı: 2 kız kardeş kazada hayatını kaybetti!

Yerel

Kayseri'de aile dramı: 2 kız kardeş kazada hayatını kaybetti!

Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Yaşam

Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Zincirleme kazaya sebep oldu
Zincirleme kazaya sebep oldu

Yerel

Zincirleme kazaya sebep oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23