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Aktüel Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı
Aktüel

Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:02:49 -
Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı

BATMAN (AA) - Batman il merkezinde 5 Aralık'a kadar düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla il merkezinde her türlü eylem ve etkinliklerin 5 Aralık'a kadar izne bağlandığı belirtildi.

Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin mülki idare amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda açık ve kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı gibi eylem etkinlikler 5 Aralık'a kadar yasaklanmıştır."


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