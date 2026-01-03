  • İSTANBUL
Batman'da dev operasyon için düğmeye basıldı! Kara altın için 8 bin hektarlık yeni alan ilave edildi!

Batman'da dev operasyon için düğmeye basıldı! Kara altın için 8 bin hektarlık yeni alan ilave edildi!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), milli enerji hamlesi kapsamında Batman'daki petrol arama faaliyetlerini vites büyüterek genişletme kararı aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman sınırları içinde kalan petrol arama ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 15 bin 216 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 8 bin 873 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.

