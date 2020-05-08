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Aktüel

Batman'da bir mahalle kısmi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:16:25 -
Batman'da bir mahalle kısmi karantinaya alındı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısmi karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınının yayılmasının önlenmesi için Pınarbaşı Mahallesi'nin "Yukarı Küme Evleri" mevkisinde karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Belirtilen bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.


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