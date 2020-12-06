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Aktüel Batman'da bir çocuğun cinsel istismarına ilişkin adli sürece İl Müdürlüğü müdahil oldu
Aktüel

Batman'da bir çocuğun cinsel istismarına ilişkin adli sürece İl Müdürlüğü müdahil oldu

Adli süreç gizlilik kararı çerçevesinde yürütülürken, çocuk farklı bir ildeki Çocuk Koruma İlk Müdahale Merkezine yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:24:54 -
Batman'da bir çocuğun cinsel istismarına ilişkin adli sürece İl Müdürlüğü müdahil oldu

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde, bir kız çocuğunun istismara maruz kalmasına ilişkin başlatılan adli sürece müdahil oldu.

Bakanlıktan, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde, bir kız çocuğunun istismara maruz kalması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından olayın vuku bulduğu tarihte yapılan adli çalışmanın akabinde çocuğumuz farklı bir ildeki Çocuk Koruma İlk Müdahale Merkezimize yerleştirilmiştir. Halen kuruluşta kalmakta olan çocuk ile ilgili bakım ve sağlık tedbiri kararı talep edilmiş ve gerekli mesleki çalışma başlatılmıştır. Gizlilik kararı çerçevesinde yürütülen adli sürece İl Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından müdahil olunmuştur."

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