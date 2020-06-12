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Aktüel

Batman'da bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:58:21 -
Batman'da bir apartman karantinaya alındı

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde bir apartman karantina altına alındı.

Gercüş ilçesi Çukurçeşme Mahallesi'nde bulunan apartmanda oturan bir kişi, koronavirüs (Kovid-19) belirtileri gösterince hastaneye başvurdu.

Testi pozitif çıkan kişi hastanede tedaviye alınırken, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla apartmana giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Bina, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Filyasyon ekipleri, apartman sakinlerine test işlemlerine başladı.

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