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Gündem Batman'da bazı noktalarda güvenlik bölgeleri ilan edildi
Gündem

Batman'da bazı noktalarda güvenlik bölgeleri ilan edildi

Batman’ın Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerindeki bazı noktalar, askeri yasak bölgeler ve geçici özel güvenlik bölgeleri ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 18:16:00 -
Batman'da bazı noktalarda güvenlik bölgeleri ilan edildi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerindeki bazı noktalar, askeri yasak bölgeler ve geçici özel güvenlik bölgeleri ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, ''Sason ve Kozluk ilçelerinde kuzeyde; Domuz Tepe, Harabeler kuzeydoğusu, Kilimli Mahallesi kuzeyi. doğuda İsimsiz Tepe, Göderin Tepe, Acı Tepe 400 metre doğusu. güneyde Kevregevr Tepe, Bağnave Tepe, batıda Haleş Tepe, 872 rakım tepe arasında kalan arazi kesimi. Kuzeyde Montol Tepe güneyi, İsimsiz Tepe, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Harami karakol gediği, roğuda; 1864.8 rakım tepe, 1977 rakım tepe, güneyde; 1686 rakım tepe, Kevni Tepe, Şan Tepe batısı, batıda; Gem Tepe batısı, Yamaçlı Tepe doğusu, Aşağıkilimli Mahallesi kuzey doğusu, Kalemahmuke arasında kalan arazi kesimleri. Hasankeyf ilçesinde kuzeyde Çatalsu Mahallesi, Guharareziye sırtlarının 500 metre kuzey doğusu, Çina Tepe, Koyunlu Mahallesi 200 metre batısı, Diyar Tepe, Kubalo Tepe, Verkedavut Tepe, Banikola sırtı, Güneşli köyü doğusu, Diyarenesi Tepe, Riliki Tepe, Kelekçi köyü güneyi, Kelekçi köyü güney doğusu Montol Tepe güneyi, İsimsiz Tepe, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Haramikarakol gediği. Doğuda Sevrak Tepe kuzey doğusu, Güverhacı Tepe, Kayıklı köyü güney batısı, Şikeriharciya Tepe kuzey doğusu, güneyde Şikeriharciya Tepe kuzey doğusu, Gariavlike Tepe doğusu, Beltaguvar Tepe doğusu, Karakatş Tepe uzantısı, Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe, 1686 rakım tepe, Kevni Tepe, Şan Tepe batısı, batıda Guharamir Tepe, Nöbet Tepe, Çatalsu Mahallesi uzantısı arasında kalan arazi kesimlerinde geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yapılan istek üzerine 3399 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 7 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçici özel güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

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