  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Batman’da açık havada arabalı sinema keyfi
Aktüel

Batman’da açık havada arabalı sinema keyfi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:26:09 -
Batman’da açık havada arabalı sinema keyfi

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabalı sinema etkinliği düzenledi.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sosyal aktivitelere uzak kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla yapılan "Arabalı Sinema Geceleri" etkinliğinin ilk gününde Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yanındaki fuar alanı arabalı açık hava sinemasına dönüştürüldü.

Arabalı açık hava sineması konseptinde düzenlenen etkinlikte araçlar, akşam saatlerinde sinema ekranının önüne sıralandı.

Fuar alanına kurulan dev ekranda, "Bizim İçin Şampiyon" filmi gösterime sunuldu. Film başlamadan önce izleyicilere mısır, kağıt helva ve su ikram edildi.

Filmi izlemeye oğlu ile gelen Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada, geçmişte de açık havada sinemanın izlendiğini anımsattı.

Şahin şöyle konuştu:

"Yaz sineması gelmiş dediler ben de oğlumla beraber izlemeye geldim. Şimdi pandemi günlerinde o eski yıllara geri dönüyoruz. Eğer vatandaşlarımızın ilgisi artarsa çalışmalarımızı artıracağız. Pandemi ile beraber alışkanlıklarımız da değişiyor. Artık arabalarımızın içinde güvenilir bir şekilde sinema keyfi yaşamak için buradayız. Tüm Batmanlıları arabalı film keyfine davet ediyoruz."

Vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek yetkililere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir aç..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı