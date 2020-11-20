Batman'da 44 kilogram esrar ele geçirildi
BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda, 44 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Korik Mahallesi'nde iki adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 44 kilogram kubar esrar, hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan folyo ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.