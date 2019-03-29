Batman yerel seçim sonuçları 2019 | Batman ilçeleri yerel seçim sonuçları

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2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Batman Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Batman belediye başkan adayları 2019

AK Parti: Murat Güneştekin

MHP: Hayrettin Bektaş

CHP: Enver Erdem

İYİ Parti: Abdullah Balcı

SP: İlhami Işık

BTP: Mehmet Şükrü Elbay

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Batman belediye seçim sonuçları 2014

BDP %55

AK Parti %31

HÜDA PAR %8