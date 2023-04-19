Batman Üniversitesi personel alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;

1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 53 adet boş pozisyona Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

2. Ek-2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/c kapsamında yapılacak yazılı sınav başarısı sırasına göre, sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru yapacak adaylar Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya NOTERDEN ONAYLI VEKÂLET ile başvuru belgelerini getirecektir. ŞAHSEN veya NOTERDEN ONAYLI VEKÂLET ile başvurusunu yapmayan adayların başvuruları KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.

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