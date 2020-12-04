  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Batman, Mardin, Elazığ ve Siirt'te hafta sonu kısıtlaması başladı
Aktüel

Batman, Mardin, Elazığ ve Siirt'te hafta sonu kısıtlaması başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:00:02 -
Batman, Mardin, Elazığ ve Siirt'te hafta sonu kısıtlaması başladı

BATMAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Batman, Mardin, Elazığ ve Siirt'te cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Batman'da, kısıtlamanın başlamasıyla kent merkezinin en yoğun olduğu Turgut Özal Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin de bulvar üzerinde ve kavşak noktalarında tedbir aldığı görüldü. Ekipler, kısıtlamanın ardından araçları durdurarak evrak kontrolü yaptı.

- Mardin

Mardin'de Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tarihi cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe büründü.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldüğü kentte, ekipler uyarılarını sürdürdü, araç kontrollü yaptı.

- Elazığ

Elazığ'da da kısıtlama dolayısıyla vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek yerlerden Gazi, Vali Fahribey, Zübeyde Hanım ve Hürriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri ise kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı.

- Siirt

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla Siirt 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile Güres Caddesi ve Hükümet Bulvarı sessizliğe büründü. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde denetim yapan polis ekipleri, vatandaşları tedbirlere uyma konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar
Dünya

Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar

ABD'de savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran tasarı son halini aldı. ABD Hava Kuvvetleri'nin gücünün 3 850 savaş uçağına ulaştırılmasın..
Meksika Başbakanı'ndan ilginç koronavirüs çıkışı
Sağlık

Meksika Başbakanı'ndan ilginç koronavirüs çıkışı

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, koronavirüsten ülkede 24 saatten 608 ölüm görülmesine rağmen, salgından korunmak için yü..
AK Partili vekilin tokat gibi sözlerine Kaftancıoğlu'ndan pişkin cevap
Siyaset

AK Partili vekilin tokat gibi sözlerine Kaftancıoğlu'ndan pişkin cevap

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisindeki tecavüz skandalına ses çıkarmamasını eleştiren AK Partili milletvekillerine tepki ç..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay