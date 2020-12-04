Batman, Mardin, Elazığ ve Siirt'te hafta sonu kısıtlaması başladı

BATMAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Batman, Mardin, Elazığ ve Siirt'te cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Batman'da, kısıtlamanın başlamasıyla kent merkezinin en yoğun olduğu Turgut Özal Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin de bulvar üzerinde ve kavşak noktalarında tedbir aldığı görüldü. Ekipler, kısıtlamanın ardından araçları durdurarak evrak kontrolü yaptı.

- Mardin

Mardin'de Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tarihi cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe büründü.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldüğü kentte, ekipler uyarılarını sürdürdü, araç kontrollü yaptı.

- Elazığ

Elazığ'da da kısıtlama dolayısıyla vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek yerlerden Gazi, Vali Fahribey, Zübeyde Hanım ve Hürriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri ise kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı.

- Siirt

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla Siirt 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile Güres Caddesi ve Hükümet Bulvarı sessizliğe büründü. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde denetim yapan polis ekipleri, vatandaşları tedbirlere uyma konusunda uyardı.