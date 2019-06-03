Batman lise taban puanları 2019 Batman lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Batman lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Batman lise yüzdelik dilimleri 2019.

MERKEZ / Batman Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Batman Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Türk Telekom Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Abdülhamid Han Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Batman Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Zeynel Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

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