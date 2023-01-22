Batman İsveç'e karşı ayakta! Binler sokağa çıktı...

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Batman'da binlerce vatandaş İsveç'teki provokasyonu protesto etti.

Kalabalığın meydanlara sığmadığı eylem, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Eylemde Kürtçe ve Türkçe, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Müslüman neredesin Kur'an yakılıyor", "Çekin pis ellerinizi Kur'an'ımızdan" sloganları atıldı.

Kur'an Nesli Platformu Başkanı Beşir Şimşek, Kürtçe yaptığı konuşmada, Kur'an sayfalarının yakılmasının devlet destekli bir eylem olduğunu belirterek, "Kur'an kelamı kutsaldır. O kelam izzeti öğretiyor, bizi cehennemden koruyor. O Kur'an kalbimizde ve hayatımızda olduğu sürece onlar biliyor ki galip gelemeyeceklerdir. O yüzden de bu tür saldırıları yapıp Kur'an'dan bağımızı koparmaya çalışıyorlar" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı ise "Biz Müslümanlar vahdet içinde olursak, birlik içinde olursak hiç kimse bizim kutsallarımıza yan gözle bakamaz" şeklinde konuştu.