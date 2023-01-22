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Gündem Batman İsveç'e karşı ayakta! Binler sokağa çıktı...
Gündem

Batman İsveç'e karşı ayakta! Binler sokağa çıktı...

Batman'da faaliyet yürüten Kur'an Nesli Platformu, Kültür Mahallesi'nde bulunan 8 Mart Kadınlar Parkı önünde "Kur'an'a Sahip Çık" mitingi düzenlendi. Mitinge binlerce Batmanlı katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 23:53:00 - 2023-01-22 23:55:43

 Yeniakit.com.tr 

Batman'da binlerce vatandaş İsveç'teki provokasyonu protesto etti.

Kalabalığın meydanlara sığmadığı eylem, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Eylemde Kürtçe ve Türkçe, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Müslüman neredesin Kur'an yakılıyor", "Çekin pis ellerinizi Kur'an'ımızdan" sloganları atıldı.

Kur'an Nesli Platformu Başkanı Beşir Şimşek, Kürtçe yaptığı konuşmada, Kur'an sayfalarının yakılmasının devlet destekli bir eylem olduğunu belirterek, "Kur'an kelamı kutsaldır. O kelam izzeti öğretiyor, bizi cehennemden koruyor. O Kur'an kalbimizde ve hayatımızda olduğu sürece onlar biliyor ki galip gelemeyeceklerdir. O yüzden de bu tür saldırıları yapıp Kur'an'dan bağımızı koparmaya çalışıyorlar" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı ise "Biz Müslümanlar vahdet içinde olursak, birlik içinde olursak hiç kimse bizim kutsallarımıza yan gözle bakamaz" şeklinde konuştu.

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