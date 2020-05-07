  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek

Yeniakit Publisher
2020-05-07 23:40:47 -
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek

BATMAN (AA) - Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.

Yurt genelinde sürdürülen kampanya için çok sayıda öğretmen ve eğitim personeli Kızılay Standı'nda kan bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, "Kan bağışı 3 gün sürecek. Sosyal mesafeye ve gerekli koşullara riayet ederek arkadaşlarımız kan bağışında bulundu. İnşallah bağışlayacağımız bu kanlar ihtiyaç sahiplerine şifa olur." dedi.

Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu da salgın nedeniyle kan stoklarında ciddi bir azalmanın söz konusu olduğunu, kampanyanın bu nedenle başlatıldığını ifade etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı