Batman çileği tescillendi: Vali çileğin dünya çapındaki etkisini anlattı

2018 yılında Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından Sason çileğine “AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” alınması için Türkiye Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun onaylanmasıyla “Sason çileği" coğrafi işaret olarak tescillendi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason çileğinin “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” alması nedeniyle düzenlenen belge takdim törenine katıldı.

Sason ilçesi Erdemli Mahallesi’nde bulunan çilek tarlasında düzenlenen törene; Vali Hulusi Şahin, Sason Kaymakamı Samet Serin, İlçe Belediye Başkanı, İl Tarım ve Orman Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Ziraat Odası Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı ve çiftçiler katıldı.

“Batman’a ait bir ürün ilk defa dünya çapında bir markaya kavuştu”

Açılış konuşmalarının ardından bir konuşma yapan Vali Şahin, çiftçilerle çok önemli bir tarla gününde bir arada olduklarını ifade ederek, bu hasat gününde BATSO’nun büyük emeği neticesinde, Sason çileğinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi ile Batman’a ait bir ürünün ilk defa dünya çapında bir markaya kavuştuğunu belirtti.

“Çileğin Sason ekonomisine katkısı 40 milyon lira”

Geçmiş yıllarda Sason ilçesinde yetiştirilen tütün bitkisine alternatif olarak devletin desteği ile küçük bir alanda başlanan çilek yetiştiriciliğinin, bugün Batman’ın ilk markası olarak tescillendiğini ifade eden Vali Şahin şunları söyledi:

“Türkiye’de büyük emeklerle tütünün ikamesi olacak çok sayıda ürün denendi. Ancak çoğu yerde beklenen verim elde edilemezken, Sason çileği ile tütün ikamesinde en başarılı ilçelerden biriyiz. 2007 yılında 15 dekar alanda yetiştiriciliğine başlanan Sason çileği, bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de bir marka olmuş ve bu markası da artık tescillenmiş durumda. Batman’ın Sason ilçesinde üretilen bu ürünün ilçe ekonomisine katkısı 40 milyon lira civarında. Bu azımsanacak bir rakam değil.”

“Batman bir tarım şehri ve tescillenecek çok sayıda ürünü var”

“Tütünden sonra çilek üretimi de, Sason çiftçisine ekonomik anlamında can simidi oldu.” diyen Şahin, “Yetmedi bu kıymetli ürün, bir marka değer olarak Batman ve Sason’u tanıtım noktasında çok önemli bir yere taşıdı ve Batman’ın bir coğrafi işaret olarak tescillenmesini sağladı. Batman bir tarım şehri ve tescillenecek çok sayıda ürünü var. Umarım en kısa zamanda Sason balı, Gercüş mezrone üzümü gibi ürünleri de tescillenmiş olur.” diye konuştu.

“Tütün Batman’a tekrar dönüyor”

Tütünün de ekonomik değeri yüksek bir ürün olduğunun altını çizen Vali Şahin, “Batman’da tütün yetiştiriciliği özel teşebbüsün girişimleriyle yeniden hareketleniyor. Bu konuda biz de elimizde geleni yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde bir firmaya, Türkiye’nin en büyük tütün kurutma tesisini kurmak üzere arsa tahsisi yaptık. Bu tesisin ilimize çok ciddi bir ekonomik katkısı olacaktır. Bizim için önemli olan çiftçimizin geçimini temin edeceği, geliri yüksek olacak ürünleri şehrimize tekrar getirebilmektir.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin ve protokol üyeleri tarafından; tarımsal üretim kapsamında Sason ilçesinde çilek yetiştiriciliğinin gelişmesine katkı sağlayan ve pazar değerinin artırılmasında öncülük eden çiftçilere teşekkür belgeleri verildi.

Daha sonra BATSO Başkanı Abdulkadir Demir tarafından Sason Kaymakamı Samet Serin’e Sason çileğinin ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ takdim edildi.