Batı'yı korku sardı: PKK/YPG'yi yok etmek istiyorlar

Türkiye, Suriye ile yeni diyalog döneminde girişimlerini sürdürüyor. Önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Moskova'da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye ile Suriye arasında süreç hızlandı

Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Gündemde Moskova'daki 3'lü bakanlar toplantısı vardı. Şimdi ise üç ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde bu ay bir toplantı yapılması planlanıyor.

Hedef PKK/YPG'nin Suriye kolu

Ankara-Moskova-Şam hattında yaşanan hareketlilik, terör örgütlerini endişeye sevk etti. AFP'ye oluşan manzarayı aktaran Suriye uzmanı Fransız araştırmacı Fabrice Balanche, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) hedefte olduğunu söyledi.

"Doğrudan SDG'yi (PKK/YPG) ortadan kaldırmak istiyorlar"

Ankara'nın, terör tehdidini sınırdan uzak tutmayı amaçladığını belirten Balanche, "Üç ülke, doğrudan SDG'yi (PKK/YPG) ortadan kaldırmak istiyor" diye konuştu.

Ayrıca Moskova'nın pozisyonundan bahseden Balanche, "Rusya, SDG'yi tasfiye etmeye ve Esed rejimini güçlendirmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Şam petrol kaynaklarını geri almak istiyor

Şam rejiminin ise ABD ile iş birliği yapan teröristlerin kontrolündeki petrol kaynakları üzerinde yeniden kontrol sağlamak istediği kaydedildi. 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturulması için terör örgütlerinin geri çekilmeyi reddetmesi halinde Türkiye-Rusya-Suriye arasındaki toplantının Ankara'nın askeri harekatıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Başkan Erdoğan'ın 3'lü görüşme önerisi

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamada, "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin. Ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim" demişti.