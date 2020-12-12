Batırık nasıl yapılır? Konya Batırık Tarifi, Yapılışı

Konya'nın mercimek köftesi olarak da bilinen batırık, İç Anadolu'nun sevilen lezzetlerinden biridir. Görünümü mercimek köftesine benzese de, tadı oldukça farklıdır. Peki, Konya batırık yemeği nasıl yapılır?

Batırık tarifi

Malzemeler

1 adet kuru soğan

5 adet domates

1 çay bardağı susam

4 çay bardağı ince bulgur

1 su bardağı su

1 yemek kaşık salça

1 çay bardağı fıstık

Yarım su bardağı tahin

3 adet salatalık

Tuz

Çeyrek lahana ya da pancar

Yarım limon

Nar ekşisi

Limon

Su

Arzu ederseniz kırmızı biber ve kurutulmuş domates

Yapılışı

Bulguru 1 su bardağı su ile ıslatın.

Domatesleri rendeleyin ve salçayla birlikte bulgura ekleyin.

Domatesli bulguru güzelce yoğurun.

Soğan ve salatalıkları küp küp doğrayın.

Maydanozları ince ince kıyın.

Hepsini bulgura ilave edip bulgurlar iyice yumuşayana kadar yoğurmaya devam edin.

Lahana ya da pancarı (hangisini isterseniz kullanabilirsiniz) ince ince doğrayıp haşlayın.

Fıstık ve susamı bir tavada kavurup içine tahini de ilave edin.

Karışımı havanda ya da el blender’ı kullanarak ezin.

Bu malzemeyi tuz ile birlikte bulgura ekleyin.

Malzemenin bir kısmını ayırıp köfte gibi şekil verin.

Kalan malzemeye miktarına göre soğuk su ekleyin.

Limon suyu, nar ekşisi ve tuz ekleyin. (Arzu ederseniz kırmızı biber ve kurutulmuş domates de ekleyebilirsiniz.)

Üzerini haşladığınız pancar ya da lahanayla süsledikten sonra kaselere paylaştırıp servis edin.