Batırdın Ekrem! İşte karnesi
İstanbul Belediye Başkanlığı için birçok vaatte bulunan Ekrem, verdiği vaatlerinin yüzde 30'unu ancak gerçekleştirirken, söylediklerini de hatırlamıyorum diyerek geçiştirdi. İstanbul'u ne hale getirdiği ise kısa bir videoda ortaya kondu.
Ekrem'in seçilerken verdiği vaatlerinin sadece 10'da 3'ünü gerçekleştirmesi dikkat çekerken vaatlerini de 'hatırlamıyorum' diyerek insanların aklıyla alay etmesi hafızalara kazınırken, İstanbul'u ne hale getirdiği ise içler acıtacak cinsten. Yanan ve bozulan İETT otobüsleri, metrolar ve bakımsız park ve bahçelerle Ekrem büyük tepki çekiyor.
Son olarak belediyeyi borç batağında bırakan Ekrem'in karnesi bir videoda özetlendi.
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