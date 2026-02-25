'Batı’nın Yenilgisi'

Ünlü sosyolog Emmanuel Todd, Batı'nın yaşadığı jeopolitik gerilemeyi sadece siyasi bir olay değil, derin bir toplumsal ve kültürel çöküş olarak tanımlıyor. Makalenin ana noktaları şu başlıklar altında toplanıyor:

1. Manevi Çöküş ve Nihilizm:

Batı'nın (özellikle Anglosakson dünyasının) yükselişini sağlayan Protestan ahlakı tamamen silinmiştir. Todd, "Zombi Protestanlık" evresinin de bittiğini ve yerini hiçbir ahlaki sınır tanımayan mutlak bir nihilizme bıraktığını savunur. Bu manevi boşluk, rasyonel devlet aklının kaybolmasına ve Batı'nın sadece yıkıcı bir şiddet dürtüsüyle hareket etmesine yol açmaktadır.

2. Ekonomik ve Sınai İllüzyon:

Batı ekonomisi üretimden kopmuş, finansal bir sanallığa hapsolmuştur. Kağıt üzerindeki yüksek GSYİH rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. Ukrayna savaşı örneğinde görüldüğü gibi, Batı'nın mühimmat üretim kapasitesi Rusya gibi üretim odaklı ekonomiler karşısında yetersiz kalmıştır. Mühendis sayısındaki düşüş, hegemonyanın fiziksel temellerini çökertmiştir.

3. Demografik Çürüme:

Bir toplumun sağlığı ideolojik söylemlerle değil, verilerle ölçülür. ABD'deki bebek ölüm oranlarının artışı, intihar vakalarındaki patlama ve yaşam süresinin kısalması, toplumun içten içe tükendiğinin kanıtıdır. Bu biyolojik gerileme, orduların savaşma ve toplumun krizlere direnme kapasitesini doğrudan zayıflatmaktadır.

4. Hafızasız Elitler:

Batı'nın dış politikasını yöneten stratejik elitler ("The Blob"), tarihsel hafızasını yitirmiş ve rasyonel çıkarlar yerine kontrolsüz duygularla hareket eder hale gelmiştir. ABD artık bir düzen kurucu değil, kendi iç krizini dünyaya ihraç eden bir kaos merkezidir.

5. "Dünyanın Geri Kalanı" ile Kopuş:

Batı'nın dayattığı "post-modern nihilizm" ve aşırı bireycilik, dünyanın geri kalanı (Rest of the World) tarafından bir tehdit olarak görülmektedir. Batı, dünyayı arkasına aldığını sanırken aslında yalnızlaşmış; diğer ülkeler daha öngörülebilir ve egemenlik odaklı yapılar arayışına girmiştir.