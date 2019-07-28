Batı’nın yaptığı insanlık dışı

Hasan Türkmen Ankara

İçişleri Bakanlığı’nın düzensiz göçle mücadele kapsamında İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde başlattığı çalışma, Avrupa’yı tedirgin etti. Avrupa’nın insanlık dışı muamelesine, Akit aracılığıyla siyasetçilerden tepki geldi. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, “Batı, her zamanki yüzünü göstermiştir. Kendi menfaat ve çıkarlarını gözeterek davranıyor. Anadolu’dan kapılarına giden sığınmacıları geri gönderiyorlar. İnsanlık dışı tavrı göstermeye devam ediyor” dedi. AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, “Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır. İnsan hakları Batı için bir anlam ifade etmiyor. Bu dillerinde dolandırdıkları bir söz sadece. Çifte standart uyguluyorlar. Geçmişte de gördük” diye konuştu.