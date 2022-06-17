Batı'nın terör örgütünü Türkiye'nin başına bela mı edecekler? Sözde hayvan derneğinden skandal paylaşım!

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Başıboş köpekler vatandaşları canından bezdirirken görevini yapmayan belediyeler tepki topluyor. Belediyelerin görevini yapmaması durumunda vatandaşlar kendi çözümlerini uygulamaya çalışıyor.

Sözde hayvan derneğinden 'ALF terör örgütü' tweeti

Sosyal medya platformu Twitter'da bir vatandaş tarafından atılan bir tweet'e Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) tarafından şoke eden bir cevap geldi.

"Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan bu beyefendi derneği defalarca uyarmasına, belediyeyi defalarca aramasına rağmen bir sonuç alamıyor ve en sonunda kendi çözümünü kendi buluyor. Çözümün ne olduğu ikinci videoda." paylaşımında bulunan vatandaşa SOHAYKO tarafından "Alf Türkiye yakında" cevabını verdi.

ALF terör örgütünün faaliyetlerini Türkiye'ye mi taşıyacaklar?

SOHAYKO'nun bu paylaşımı "Batılı ülkelerde terör faaliyetleri gösteren ALF terör örgütü, Türkiye'ye mi taşınmaya çalışılıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

HAYTAP'tan terör örgütüne güzelleme!

Ayrıca HAYTAP ve SOHAYKO isimli hayvan derneklerinin başta İngiltere ve ABD tarafından terör örgütü listesinde bulunan ALF hakkında güzelleme dikkat çekiyor.

Hayvan derneklerinin sicili kabarık

Diğer taraftan hayvan derneklerinin vukuatları bitmek bilmiyor.

Daha önce de başıboş köpek saldırısı sonrası ağır yaralanan ve çok sayıda ameliyata giren Asiye Ateş'in ailesine dava açan SOHAYKO yöneticileri, başıboş köpekleri şikayet eden vatandaşlara tehditler savurmuş ve evlerinin tespit edileceğini açıklayarak tehlikeli provokasyona girişmişti.

Ayrıca SOHAYKO yöneticilerinin bağış adı altında toplanan paralarla keyif sürdüğünü öne süren eski dernek çalışanı Sinem Umaş, dernek başkanının bağış paralarıyla kızına cip aldığı ve iş yeri açtığını iddia etmişti.

ALF terör örgütü nedir?

Hayvan Kurtuluş Cephesi (Animal Liberation Front - ALF) 1976´da Ronnie Lee isimli bir suç makinesi tarafından kuruldu. 1990’lı yıllara kadar İngiltere’deki ve ABD’deki ALF üyeleri genelde hayvan hırsızlığı, yani çiftliğe veya laboratuvara girip hayvanları kaçırma, tilki ve diğer hayvan avını sabote etme, vandalizm eylemleri gerçekleştirdi.

1990'lı yıllardan sonra ALF ve bu terör örgütüyle bağlı başta kardeş grubu Earth Liberation Front (ELF) olmak üzere benzer gruplar daha şiddetli eylem düzenlemeye başladı. 1982'den sonra yapılanmaya başladığı ABD’de 1995-2010 yılları arasında, ALF ve ELF tarafından toplam 239 kundaklama ve bombalama eylemleri gerçekleştirildi.

İngiltere ve ABD'nin terör listesinde

1993'ten sonraki yıllarda ALF, İngiltere ve ABD devleti tarafından terör örgütü olarak kabul edildi. FBI, eko-terörizm kategorisinde sınıflandırdığı ALF ve ELF gibi benzer grupları 'terör örgütleri' listesine aldı. 1996-2002 yıllarında bu teröristler yalnızca ABD’de 600’den fazla suç işleyerek 43 milyon dolara varan zarara yol açan eylemler gerçekleştirdi.

Çok sayıda üniversiteye saldırı düzenleyen ve bilim adamlarını tehdit eden ALF terör örgütü üyeleri, bombalı sabotaj ve kundaklama faaliyetleri yürüttü.

Türkiye'de de etkili olmaya çalışıyorlar

Türkiye'de de faaliyet göstermeye çalışan terör örgütü mensupları, Kurban Bayramı'nı sık sık hedef alan açıklamalarda bulunuyor ve eylem çağrısı yapıyor.