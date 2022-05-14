Batı'nın planı ortaya çıktı... Türk SİHA'larını kopyalayacaklar!

ShiftDelete.Net'in haberine göre Avrupa Birliği yetkilileri olası bir Bayraktar TB2 ortak üretim anlaşmasına sıcak bakıyor. Her ne kadar bu İHA ve SİHA’ların sahadaki başarısını kabullenseler de bu işbirliğini istemeyen bazı üyeler de mevcut. Bunların başında ise Avrupa’nın en büyük güçlerinden Fransa geliyor.

Fransa’dan Bayraktar TB2 SİHA’ları kopyalama teklifi

İlk olarak Fransa’da bulunan haftalık ekonomi dergisi Challanges’te yer alan habere göre, Fransız ordusu bir süredir Bayraktar TB2 SİHA’ların benzerlerini üretmeye çalışıyor. Buna ek olarak Fransa, AB’nin halihazırda 118 milyon Euro bütçe ayırarak üretmeyi planladığı Euro-drone projesi yerine tabiri caizse çakma TB2’leri üretmesini istiyor.

Fransa’nın bu konudaki asıl hedefi, birim maliyeti on milyonlarca Euro olan ve uzun yıllar geliştirme süreci devam edecek İHA’lar yerine Türkiye’nin kendini 4 farklı savaşta ve terörle mücadeleden doğal afetlere kadar kendini pek çok cephede kanıtlamış SİHA’larını kopyalamak.

Üstelik birim maliyetini de 5 milyon Euro’nun altına getirmeyi planlıyorlar. Ayrıca üretim hattından oldukça hızlı çıkabilen bu İHA-SİHA’lar, hem adet hem maliyet hem de performans anlamında halihazırda planlanan sistemden çok daha karlı olacak. Buna ek olarak, mevcut tesislerini büyütmeden çok daha fazla ülke için üretim ve dağıtım yapabilecekler.

Bu sebeple Avrupa Birliği yetkililerinin Bayraktar TB2 SİHA’ların ortak üretimi konusundaki düşünceleri de Fransa tarafından sunulması planlanan olası anlaşmaya kayabilir. Öte yandan bunu yapabilecek teknolojileri de mevcut. Yani Türkiye ile olası bir teknoloji transferi yapmalarına da gerek kalmayacaktır.

Fakat şüphesiz ki bu anlaşmayı seçerlerse, Bayraktar TB2 SİHA’ların ve Baykar’ın halihazırda sahip oldukları tecrübe ve büyük birikimden mahrum kalacaklar. Çünkü her ne kadar gökyüzündeki temel kurallar tüm uçan araçlar için geçerli olsa da ülkemizin sahip olduğu ANKA, Bayraktar AKINCI ve AKSUNGUR da dahil hiç bir İnsansız Hava Aracı, Bayraktar TB2’ler kadar tank, zırhlı araç, gelişmiş hava savunma sistemleri ve binlerce diğer düşman etkenini etkisiz hale getirmedi.

Buna ek olarak, Bayraktar TB2 SİHA’ların gelişmiş ve katlanır bir versiyonu olan TB3’lerin bu yıl içerisinde Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek olan TCG Anadolu amfibi hücum gemisinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmesi bekleniyor. Dolayısıyla AB, eğer Fransa tarafını seçerse, bu ve benzeri geliştirmelerde de Türkiye’den en az 5 yıl geride olacak. Zira yeni geliştirilecek TB2 kopyası sistemin bile en erken 2025’te envantere girebileceği söyleniyor.