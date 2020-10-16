Batı'nın Oruç Reis hazımsızlığı! Bir araya gelip Türkiye'yi suçladılar

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin verdiği kararından AB liderlerinin üzüntü duyduğunu ve konunun Aralık ayındaki toplantıda ele alınacağını söyledi. Brüksel'deki AB Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Michel, "Aralık ayında bir zirve yapmayı planlıyoruz. Ve aslında Doğu Akdeniz ile Türkiye'deki durumu bir kez daha ele almayı ve değerlendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Küstah bir şekilde Türkiye'nin eylemlerini "provokasyon" olarak nitelendiren Michel'in Yunanistan'ın provokasyonları hakkında tek kelam etmemesi dikkat çekti.

Türkiye'yi suçladılar

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu.

Merkel, "Türkiye'nin gerilimi artırdığı konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz konusunda Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a destek olmaya devam ettiğini aynı zamanda Türkiye'yle diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Macron Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ gündemlerine değindi. Macron, Avrupa Birliği'nin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda en kısa zamanda ateşkes beklediğini söyledi.

Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkında konuşan Macron, en son Avrupa Birliği zirvesinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a desteğin tekrarlandığını aynı zamanda Türkiye'yle diyaloğa açık olunduğunu söyledi.