"Batılıların gözünde 1 Amerikalı 1000 Iraklıdan daha değerli"

Yahudi asıllı Amerikalı Politikacı ve gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer, katıldığı bir televizyon programında, Yahudi asıllı Amerikalı yazar Suzan Santog'un kendisine "Batılıların gözünde 1 Amerikalının 1000 ıraklıdan daha değerli" olduğunu söylediğini aktardı.

Dünyada yaşanan savaşların ve katliamının Müslümanlar değil, hristiyan batılıların eseri olduğunu belirten Todenhöfer, "I. ve II. Dünya Savaşı'nda 70 milyon insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi" dedi.