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"Batılıların gözünde 1 Amerikalı 1000 Iraklıdan daha değerli"

Yahudi asıllı Amerikalı Politikacı ve gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer, Batılıların gözünde 1 Amerikalının 1000 ıraklıdan daha değerli olduğunu söyledi.

28 Ekim 2018 Pazar 12:03

Yahudi asıllı Amerikalı Politikacı ve gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer, katıldığı bir televizyon programında, Yahudi asıllı Amerikalı yazar Suzan Santog'un kendisine "Batılıların gözünde 1 Amerikalının 1000 ıraklıdan daha değerli" olduğunu söylediğini aktardı.

Dünyada yaşanan savaşların ve katliamının Müslümanlar değil, hristiyan batılıların eseri olduğunu belirten Todenhöfer, "I. ve II. Dünya Savaşı'nda 70 milyon insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi" dedi.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 12:03
  1. Suzan Santog
  2. Dr. Jürgen Todenhöfer
  3. müslümanlar
  4. batı

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  • DERFERDERFER50 dk önce
    YAHUDI ASILLI GAZETECI BATILILAR HAKINDA SÖYLEDIGI SÖZLER KESINLIKLE DOGRUDUR.
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