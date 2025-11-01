Batılılar bile fesat sözleşmesini terk ediyor

YENİ AKİT HABER MERKEZİ

Letonya Parlamentosu, 2016 yılının mayıs ayında imzaladığı eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran, toplum ahlak yapımıza adeta dinamit döşeyen İstanbul Sözleşmesi illeti’nden çekilmeye yönelik yasayı onayladı. Muhalefet kanadından sunulan tasarı, uzun süren tartışmaların ardından 100 sandalyeli mecliste 56 “evet” oyuyla kabul edilirken, 32 milletvekili “hayır”, 2 milletvekili ise çekimser oy kullandı. İktidar koalisyonunun üç partisinden biri olan Yeşiller ve Çiftçiler Birliği, bu oylamada hükümet çizgisinden ayrılarak muhalefetin yanında yer alırken Milletvekili Gunars Gutris, sözleşmeden çekilmenin aile içi şiddetle mücadelede olumsuz etki oluşturmayacağını söyledi.

AB’DE İLK ÇEKİLEN LETONYA OLDU

Sözleşmeden çekilmeyi savunan Muhafazakâr gruplar ve siyasetçiler ise iktidar partisinden farklı düşünerek, İstanbul Sözleşmesi’nin “cinsiyet ideolojisini” desteklediğini, Letonya’nın geleneksel değerleriyle bağdaşmayan bir “cinsiyet anlayışı” dayattığını ve ülkenin sosyal yapısına dışarıdan müdahale eden bir ideolojik çerçeve içerdiğini belirtirken İstanbul Sözleşmesi’yle birlikte “doğal olmayanın normalleştirildiğini” söyledi. Parlamentoda görüşülen fesat sözleşmesinin kaldırılmasına yönelik yasanın yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in onayı gerekiyor. Cumhurbaşkanının imzalaması halinde Letonya, sözleşmeden ayrılan ilk AB üyesi ülke olacak. Avrupa’da muhafazakâr çevreler ve bazı siyasi partiler, sözleşmeye karşı çıkarak metnin “cinsiyet ideolojisini teşvik ettiğini”, “toplumsal rolleri bulanıklaştırdığını” ve “çocuklara zarar verebileceğini” öne sürüyor.