  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başsavcılıktan Hüseyin Gün açıklaması

CHP'nin ortağı olduğu banka iyi kar yaptı

CHP’li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 10’a çıktı!

Mercedes, Audi, BMW ve Volkswagen'e darbe vuruldu! Togg'dan büyük bomba

Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş’a saygısızlığı kınadı: Muhalefet etmekle terbiyesizliği ayırt edemiyorlar!

MHP, polise yumruk atan ilçe başkanının biletini anında kesti: Görevden alındı

İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!

‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyenlerin maskesi indi! Sözcü'de Halk TV'de ve TV5'te bu ayarı izleyemezsiniz

İsrail daha ne kadar alçalacak? Terör devletinin katilleri masum hayvanları da katletti

Ateşkesi ihlal eden İsrail'e "İstanbul" darbesi
Gündem Batılılar bile fesat sözleşmesini terk ediyor
Gündem

Batılılar bile fesat sözleşmesini terk ediyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Batılılar bile fesat sözleşmesini terk ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetiyle kaldırılan, CHP ve avenelerinin göreve gelir gelmez 24 saat içinde getirmeyi taahhüt ettiği fesat sözleşmesi, Haçlı Batı’da da karşılık bulmuyor.

YENİ AKİT HABER MERKEZİ

Letonya Parlamentosu, 2016 yılının mayıs ayında imzaladığı eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran, toplum ahlak yapımıza adeta dinamit döşeyen İstanbul Sözleşmesi illeti’nden çekilmeye yönelik yasayı onayladı. Muhalefet kanadından sunulan tasarı, uzun süren tartışmaların ardından 100 sandalyeli mecliste 56 “evet” oyuyla kabul edilirken, 32 milletvekili “hayır”, 2 milletvekili ise çekimser oy kullandı. İktidar koalisyonunun üç partisinden biri olan Yeşiller ve Çiftçiler Birliği, bu oylamada hükümet çizgisinden ayrılarak muhalefetin yanında yer alırken Milletvekili Gunars Gutris, sözleşmeden çekilmenin aile içi şiddetle mücadelede olumsuz etki oluşturmayacağını söyledi.

 

AB’DE İLK ÇEKİLEN LETONYA OLDU

Sözleşmeden çekilmeyi savunan Muhafazakâr gruplar ve siyasetçiler ise iktidar partisinden farklı düşünerek, İstanbul Sözleşmesi’nin “cinsiyet ideolojisini” desteklediğini, Letonya’nın geleneksel değerleriyle bağdaşmayan bir “cinsiyet anlayışı” dayattığını ve ülkenin sosyal yapısına dışarıdan müdahale eden bir ideolojik çerçeve içerdiğini belirtirken İstanbul Sözleşmesi’yle birlikte “doğal olmayanın normalleştirildiğini” söyledi. Parlamentoda görüşülen fesat sözleşmesinin kaldırılmasına yönelik yasanın yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in onayı gerekiyor. Cumhurbaşkanının imzalaması halinde Letonya, sözleşmeden ayrılan ilk AB üyesi ülke olacak. Avrupa’da muhafazakâr çevreler ve bazı siyasi partiler, sözleşmeye karşı çıkarak metnin “cinsiyet ideolojisini teşvik ettiğini”, “toplumsal rolleri bulanıklaştırdığını” ve “çocuklara zarar verebileceğini” öne sürüyor.

Netflix’in sonu mu geliyor! LGBTİ+ propagandasına tepkiler çığ gibi büyüyor, Elon Musk da katıldı
Netflix’in sonu mu geliyor! LGBTİ+ propagandasına tepkiler çığ gibi büyüyor, Elon Musk da katıldı

Gündem

Netflix’in sonu mu geliyor! LGBTİ+ propagandasına tepkiler çığ gibi büyüyor, Elon Musk da katıldı

LGBT propagandasına hapis cezası! AK Parti yargı paketini Meclis’e getiriyor
LGBT propagandasına hapis cezası! AK Parti yargı paketini Meclis’e getiriyor

Gündem

LGBT propagandasına hapis cezası! AK Parti yargı paketini Meclis’e getiriyor

LGBT aşıkları karalar bağladı
LGBT aşıkları karalar bağladı

Gündem

LGBT aşıkları karalar bağladı

Gay İrfan Değirmenci canlı yayında LGBT’leri cezaevine koyacaklar diye feveran etti
Gay İrfan Değirmenci canlı yayında LGBT’leri cezaevine koyacaklar diye feveran etti

Aktüel

Gay İrfan Değirmenci canlı yayında LGBT’leri cezaevine koyacaklar diye feveran etti

Vatan Partisi de LGBT sapkınlığını yasaklayan 11. Yargı Paketi’ne karşı çıktı! Ama sandığınız gibi değil…
Vatan Partisi de LGBT sapkınlığını yasaklayan 11. Yargı Paketi’ne karşı çıktı! Ama sandığınız gibi değil…

Gündem

Vatan Partisi de LGBT sapkınlığını yasaklayan 11. Yargı Paketi’ne karşı çıktı! Ama sandığınız gibi değil…

Özel, sapkınların safında: LGBT sapkınlığına ceza, hastalıklı bakış!
Özel, sapkınların safında: LGBT sapkınlığına ceza, hastalıklı bakış!

Gündem

Özel, sapkınların safında: LGBT sapkınlığına ceza, hastalıklı bakış!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23