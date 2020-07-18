"Batılı ülkeler istese, aşının sırlarını paylaşırız

Münübe Yılmaz

Rusya’da Kovid-19 aşısı üzerindeki klinik testleri yürüten Rus N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, talep gelmesi halinde Batı ülkeleri ile de aşının sırlarını paylaşabileceklerini duyurdu. Koronavirüs aşısı üretim teknolojisinin Batılı ülkelerin çok ötesinde olduğunu ve aşının patentini aldıklarını belirten N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, gerekirse bu teknolojiyi Batılı ülkelerle de paylaşacaklarını belirttiler. Rusya bağlantılı hackerların İngiltere, ABD ve Kanada’dan Kovid-19 aşısıyla ilgili yapılan çalışmaların bilgilerini çalmaya çalıştığını ileri süren İngiltere'ye itiraz eden, N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin Direktörü Gintsburg, Rusya’da hazırlanan aşının üretiminde kullanılan teknolojinin son 25 yılda geliştirildiğini ve asıların patentlerini aldıklarını dile getirdi. Gintsburg, Batılı meslektaşların talep etmesi halinde, Rusya’nın sahip olduğu asi üretim sürecindeki sırları memnuniyetle paylaşacaklarını aktardı. Gintsburg, hafta başında yaptığı açıklamada, testleri devam eden koronavirüs aşısının 14-15 Ağustos’ta piyasaya sunulmasını beklediklerini ifade etmişti.