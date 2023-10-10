'Batılı ülkeler İsrail'e açık destek verirken, İslam ülkelerinin Filistin'e itidal çağrısı yapmaları bizi üzdü'

İzzeddin Kassam Tugayları tarafından başlatılan Aksa Tufanı operasyonunda Avrupa ve Amerika israile destek açıklaması yaparken, İslam ülkelerinin ise sadece itidal çağrısı yapmasına Siirt halkı tepki gösterdi.

HAMAS'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları tarafından başlatılan Aksa Tufanı operasyonunda işgalci siyonistlerin zaiyatı artıyor.

Operasyonun 4'üncü gününde Kassam Mücahitlerine karşılık veremeyen ve vermekten korkan işgalci siyonistler, havadan yaptığı bombardımanla çocuk ve kadınlara yönelik toplu katliamlarına devam ediyor.

Savaş ahlakını bilmeyen işgalci siyonistler, Gazze'de yaşam bölgesine giden elektriği, suyu, ilacı ve gıdayı keserek, Kassam Mücahitlerine karşı verdiği kaybın intikamını halktan almaya çalışıyor.

Filistinli Müslüman kardeşlerinin siyonistleri aciz duruma düşüren karşı harekâta destek veren Siirt halkı, bir yandan da İslam ülkelerinin itidal çağrılarına tepki gösterdi.

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"Müslümanlar gözlerimizin önünde yok olurken neden sesimizi çıkarmıyoruz"

Bütün İslam ülkelerine birlik olmaları ve Filistin halkına destek vermeleri çağrısında bulunan Sadullah Gündüz, "Orada kardeşlerimiz ölürken içimiz yanıyor. İşgalcilerin amacı zaten Filistin'i yok etmek, bunu herkes çok iyi biliyor, Arap ülkeleri de biliyor ama ne yazık herkes susuyor. Neden susuyorlar? Susan Amerika destekçisidir. Müslümanlar gözlerimizin önünde yok olurken neden sesimizi çıkarmıyoruz, öyle değil mi? Vicdanı olan bunu kabul etmemeli, içimiz yanıyor ama ne yazık ki elimizden bir şey gelmiyor." şeklinde üzüntüsünü ifade etti.

"Amerika 4,5 milyar dolar desteğini bir anda açıkladı, Müslüman halk da kardeşlerine sahip çıkmalı"

Yıllardır israilin Filistin'de katliam yaptığını hatırlatan Alaattin Gündüz, "Hava saldırısı yapıyor, demir kubbesi var, atılan roketler bile düşmüyor. Buna rağmen yıllardır yaptığı katliamın haddi hesabı yok, israil bir terör devletidir. Dün sosyal medyada gördüğüm çocuk cenazeleri bile nasıl bir terör devleti olduğunu göstermeye yeter. Senin amacını çok iyi biliyoruz, sen Filistin'i, Gazze'yi yok etmek istiyorsun, senin meselen HAMAS değil, senin meselen vadedilmiş topraklar. İslam ülkelerine birlik olmak düşüyor. Filistin'de, Gazze'de bu mazlum halka sahip çıkmak gerekiyor. Katar çok güzel bir açıklama yapıp dedi ki: 'bu işin bütün müsebbibi sensin, yıllardır bunu yapıyorsun iki ateş edildi mi karşı tarafı bombalayıp savaş naraları artıyorsun.' Amerika 4,5 milyar dolar desteğini bir anda açıkladı. Madem bu kafir millet bunu yapıyor o zaman Müslüman halk da aydınlanmalı, orada ölen mazlum kardeşine sahip çıkmalı." çağrısında bulundu

"Batılı ülkeler açık destek verirken İslam ülkeleri itidal çağrısı yapıyor"

Yıllardır Filistin halkının her türlü sıkıntıyı, zorluğu ve yokluğu çektiğine dikkat çeken Bedrettin Aybek, "Dün taş atanlar bugün füze atıyor. Bu bizi sevindiren en güzel boyuttur. Allah imkanlarını arttırsın. Bu noktada bizim de bir adım öne çıkıp maddi destek vermemiz gerekiyor. Bugün Amerika ve diğer Batılı ülkeler açık destek verirken İslam ülkelerinin itidal çağrısı yapmaları bizi üzdü. Her Müslümanın kendi ülkesindeki yöneticileri farklı yöntemlerle dizayn etmesi gerekiyor." şeklinde tepkisini dile getirdi.

"İslam ülkelerinin hiçbirini göremiyoruz, Filistin halkını yalnız bıraktılar"

Bugün Müslümanım diyen insanların birçoğundan ses çıkmadığını ifade eden Mehmet Maşuk Takdemir, "Müslümanım diyen insanların hiçbirini göremiyoruz. Filistin halkını yalnız bıraktılar. Bugün Filistin halkını ortadan kaldırmak için büyük bir oyun oynanıyor. Filistin'i Gazze'yi yok edecek, yarım kalan işlerini tamamlayacaklar. Maalesef herkes para pul derdine düşmüş, sadece ismi İslam kalmış, yani böyle bir şey olamaz. İslam halkı böyle olmamalı." şeklinde konuştu.

"İşgalciler Müslümanların zayıflığından cesaret alıyor"

Filistin halkı için çok üzüldüğünü ve israil terör şebekesini de katliamlarından dolayı kınadığını ifade eden Şefik Nas, "İslam ülkeleri brlik değiller, zayıflar. Onlar da bu zayıflıktan faydalanıp vuruyorlar. Eğer Müslümanlar güçlü olsalardı israil bugün vuramazdı." diye belirtti.

"Onlar diyor ki Filistin'i terk edin, zaten Filistin toprağı kalmadı ki yok oluyorlar"

Uzun bir zamandır Filistin halkının zulme uğradığını ifade eden Cumali Özbey, "Gerçekten de Filistin halkına yardım etmek istiyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Her zaman Amerika ve Avrupa, israilin arkasında oldu ve Filistin halkını yalnız bıraktı. Arap ülkeleri de Filistin'e sahip çıkmıyor. Tek Türkiye ile de bu çözülmez. Bütün Arap ülkeleri Filistin'e sahip çıkmalı, sahip çıksalardı zaten bugün bu şekilde vuramazdı. Onlar diyor ki Filistin'i terk edin, zaten Filistin toprağı kalmadı ki yok oluyorlar." şeklinde tepki gösterdi. (İLKHA)