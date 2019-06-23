Batılı markalardan sapkınlara destek

Oğuzhan Gültekin Ankara

Batılı firmaların sapkınlığı teşvik eden hamlelerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. NIKE’tan sonra yine gençlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği mağazalardan birisi olan İsveç menşeli H&M giyim mağazasından da LGBTİ’li sapkınları mutlu edecek destek geldi. H&M, LGBTİ’li sapkınları temsil eden renklerden oluşan ve ‘Pride’ (Onur koleksiyonu) diye adlandırdığı modellerini satışa çıkardı. H&M’in satışlardan elde edilecek gelirin yüzde 10’unu ise, ‘United Nations Free & Equal’ isimli BM tarafından desteklenen projeye bağışlayacağı öğrenildi. LGBTİ’li homoların sosyal medya hesaplarından günlerdir duyurusunu yaptığı ve İstanbul’da gerçekleştirmeyi düşündüğü sözde ‘Onur Haftası’ etkinliklerine H&M’den destek geldi. Mağaza yaz sezonu için tasarladığı birçok kıyafette sapkınları temsil eden gökkuşağı renklerine yer vererek ürünlerini piyasaya sürdü.

Sözde onur yürüyüşü

Kendi hastalıklı düşüncelerini genç beyinlere bulaştırmak için her yolu deneyen LGBTİ’li sapkınlara NIKE’dan sonra İsveç menşeli H&M’den de destek geldi. LGBTİ’li sapkınların İstanbul’da düzenlemeyi düşündüğü sözde ‘Onur Haftası’ etkinlikleri için özel olarak tasarlanan ve ‘Pride’ (Onur koleksiyonu) diye adlandırdığı kıyafetler H&M’in Türkiye mağazalarında satışa çıkarıldı. Çıkarılan ürünlerin söz konusu etkinliklere katılacak olanların sapkın tercihleri düşünülerek hazırlandığı öğrenilirken, ürünlerin fiyatlarının ise kamuoyunda ilgi çekecek oranda satılabilmesi için oldukça ucuz tutulduğu görülüyor. Özellikle gençler tarafından büyük rağbet gören mağazanın tasarımlarının, LGBTİ’li homoları temsil eden renklerden oluşturulması dikkat çekti.

Genç nesilleri zehirliyorlar

Gençlerin en çok rağbet gösterdiği firmaların son zamanlarda LGBTİ’ye ve onları destekleyen kuruluşlara verdiği destekler artmaya başladı. Yaz ayının gelmesini fırsat bilen NIKE ve H&M gibi Avrupa menşeli giyim firmaları LGBTİ’ye destek vererek homoların hastalıklı düşüncelerini Türkiye’de yaymaya çalışıyor. Türkiye’nin geleceği olan genç neslin aklını bulandırarak, yoldan çıkarmaya çalışan karanlık odakların, böylece toplumun temelini oluşturan aileyi sakatlamayı ve milletimizi zayıflatmayı amaçladıkları gözleniyor.