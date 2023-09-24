Batılı Disney’e teşekkür doğulu Araplara küfür “Ulan pislik… Şerefsiz” İki yüzlü Fatih konu Müslümanlar olunca yine aslan kesildin

Gazeteci Fatih Altaylı, Atatürk’ü hedef alan Kuveytli yazara “Ulan pislik, senin ülkende, senin ülkenin komşuları Katar’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Bahreyn’de, Suudi Arabistan’da kaç Suriyeli göçmen var, bir söyle bakalım” sözleriyle inanılmayacak ifadelerde bulundu.

Trabzon’da bir Türk vatandaşının iddiaya göre Arap turiste yumruk atarak bayıltması üzerine sosyal medya hesaplarından Türkiye’yi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı iddia edilen Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih isimli Kuveytli bir yazara Fatih Altaylı köşesinden bir yazara yakışmayacak ifadelerde bulundu.

Altaylı Kuvetli yazar için şöyle konuştu.

“… Ve burada bunların fikirdaşı Kuveytli bir şerefsiz var. Hani şu Atatürk’e, Türk vatanseverlerine söven, hakaretler yağdıran ve bunun nedeni olarak da Türklerin Suriyeli göçmenlere karşı çıkmasını gösteren bir şerefsiz. O şerefsize sormak isterdim. Ulan pislik, senin ülkende, senin ülkenin komşuları Katar’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Bahreyn’de, Suudi Arabistan’da kaç Suriyeli göçmen var, bir söyle bakalım. Ulan aşağılık pislik, senin ülken Arap kardeşlerini köle olarak bile ülkene almıyor, Hintliyi, Pakistanlıyı işçi olarak bile onlara tercih ediyor. Şerefsiz. Senin memleketini 30 sene önce Türkler mi işgal etti, yoksa Arap kardeşin Saddam mı!”

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Atatürk’e laf söyletmeyen Altaylı Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney’e Kendi youtube kanalından şöyle seslenmişti.

“Ben Disney’e teşekkür edicem. Benim hiç kimseden korkum yok. İsterseniz trolleri üzerime salın hiç umurumda değil. Sizin trollerinizi de yemişim ben. Siz daha gelmeden ben dönüyordum. Disney hepinizi Atatürkçü yaptı lan!...”