Batı’da tokluktan Afrika’da açlıktan ölüyorlar

Yemen, Suriye, Etiyopya, Irak, Nijerya, Kongo, Güney Sudan, Afganistan, Somali, Kenya, Haiti, Malawi ve daha niceleri… 2 milyar kişinin yoksulluk, 753 milyonun ise açlıkla mücadele ettiği dünyada, her yıl 1,3 milyar ton yiyecek çeşitli nedenlerle israf ediliyor. Sefaletin pençesinde kıvranan dünya mazlumları ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum kalırken, Batılı ülkelerde; israf edilen yemeklerin ekonomik değeri bir trilyon doları buluyor.

Çöpe atılan gıdaların yarısı yenebilecek durumda

Dünya Gıda Örgütü’nün israf üzerine yaptığı araştırmayı irdeleyen Akit, korkunç rakamları gözler önüne seriyor. Mars’ta su arayan, uzayda ise hayatı sorgulayan Batı, Afrika, Yemen ve Suriye’yi doyurabilecek gıdayı göz göre göre çöpe atıyor. Her yıl 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiği Batılı ülkelerde, israf edilen yemeklerin ekonomik değeri bir trilyon dolara karşılık geliyor. Bir Avrupalının bir Afrikalıdan 15 kat daha fazla yemek tükettiği zengin Batı’da, israf edilen gıdanın sadece dörtte biri bile dünyada açlık çeken 753 milyon insanı doyurmaya yetiyor.

En fazla israf Hollanda’da

Aç insanların iniltilerine rağmen, horul horul uyuyan Batı’da heba edilen 222 milyon ton yemek, neredeyse Afrika ülkelerinin yıllık toplam gıda üretimine karşılık geliyor. Çöpe atılan gıdaların yüzde 40’ının yenebilecek durumda olduğu Batılı ülkelerde, en yüksek gıda atığının yılda kişi başına 541 kilogramla Hollanda ve 345 kilogram ile Belçika oluşturuyor. ABD ve İtalya’da üretilen gıdanın % 40’ı kayba uğrarken, Kanada’da israf edilen gıda miktarının ekonomik karşılığı 27 milyar doları buluyor. Almanya’da her yıl 11 milyon ton gıda israf edilirken, İngiltere’de 8,3 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor.

Her yıl sayı artıyor

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı beş örgüt tarafından açıklanan bir rapor, dünyada her dokuz kişiden birinin yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştu. Roma’da açıklanan ‘Dünyada Beslenme ve Gıda Güvenliği’nin Durumu’ adlı raporda, geçen yıl dünyada açlık çekenlerin sayısının 821 milyona yükseldiği belirtilmişti. Bir önceki sene ise bu sayı 804 milyon olarak kaydedilmişti.

Şişmanlıktan ölenler, açlıktan ölenlerden fazla!

Yedi buçuk milyar nüfusa sahip ‘dünya ülkesinin’ yaşam kaynaklarının dengesiz olarak paylaşılması sadece aç olanların canlarını almakla kalmamakta; aşırı şişman nüfusunu da artan oranda doyumsuzluğa ve ölüme sürüklüyor. Dünya genelinde yapılan araştırmalar da obeziteden ölenlerin sayısının açlıktan ölenlerin sayısının üç katı olduğunu gözler önüne seriyor. Dünyada 2 milyardan fazla kişinin aşırı kilolu ya da obez olduğu belirtilen araştırmalarda, 1 yılda 4 milyon insanın obezite yüzünden öldüğü ifade ediliyor.