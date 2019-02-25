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Batı’da tokluktan Afrika’da açlıktan ölüyorlar

Açlık ve susuzluktan sineklerin suratlarında dolaşmasını umursamayan Afrika’nın kara çocukları sefaletle boğuşurken, Avrupa’nın sözde medeni toplumu lüks ve şatafat içinde yüzüyor. Mars’ta suyu, uzayda ise hayatı bulmak için milyonlarca lira harcayan Batı, her yıl Afrika, Yemen ve Suriye’yi doyurabilecek gıdayı göz göre göre çöpe atıyor. Afrika’da her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can verirken, Avrupa’da ise her 2.5 saniyede bir insan obeziteden ölüyor…

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:21

Yemen, Suriye, Etiyopya, Irak, Nijerya, Kongo, Güney Sudan, Afganistan, Somali, Kenya, Haiti, Malawi ve daha niceleri… 2 milyar kişinin yoksulluk, 753 milyonun ise açlıkla mücadele ettiği dünyada, her yıl 1,3 milyar ton yiyecek çeşitli nedenlerle israf ediliyor. Sefaletin pençesinde kıvranan dünya mazlumları ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum kalırken, Batılı ülkelerde; israf edilen yemeklerin ekonomik değeri bir trilyon doları buluyor.

Çöpe atılan gıdaların yarısı yenebilecek durumda

Dünya Gıda Örgütü’nün israf üzerine yaptığı araştırmayı irdeleyen Akit, korkunç rakamları gözler önüne seriyor. Mars’ta su arayan, uzayda ise hayatı sorgulayan Batı, Afrika, Yemen ve Suriye’yi doyurabilecek gıdayı göz göre göre çöpe atıyor. Her yıl 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiği Batılı ülkelerde, israf edilen yemeklerin ekonomik değeri bir trilyon dolara karşılık geliyor. Bir Avrupalının bir Afrikalıdan 15 kat daha fazla yemek tükettiği zengin Batı’da, israf edilen gıdanın sadece dörtte biri bile dünyada açlık çeken 753 milyon insanı doyurmaya yetiyor.

En fazla israf Hollanda’da

Aç insanların iniltilerine rağmen, horul horul uyuyan Batı’da heba edilen 222 milyon ton yemek, neredeyse Afrika ülkelerinin yıllık toplam gıda üretimine karşılık geliyor. Çöpe atılan gıdaların yüzde 40’ının yenebilecek durumda olduğu Batılı ülkelerde, en yüksek gıda atığının yılda kişi başına 541 kilogramla Hollanda ve 345 kilogram ile Belçika oluşturuyor. ABD ve İtalya’da üretilen gıdanın % 40’ı kayba uğrarken, Kanada’da israf edilen gıda miktarının ekonomik karşılığı 27 milyar doları buluyor. Almanya’da her yıl 11 milyon ton gıda israf edilirken, İngiltere’de 8,3 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor.

Her yıl sayı artıyor

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı beş örgüt tarafından açıklanan bir rapor, dünyada her dokuz kişiden birinin yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştu. Roma’da açıklanan ‘Dünyada Beslenme ve Gıda Güvenliği’nin Durumu’ adlı raporda, geçen yıl dünyada açlık çekenlerin sayısının 821 milyona yükseldiği belirtilmişti. Bir önceki sene ise bu sayı 804 milyon olarak kaydedilmişti.

Şişmanlıktan ölenler, açlıktan ölenlerden fazla!

Yedi buçuk milyar nüfusa sahip ‘dünya ülkesinin’ yaşam kaynaklarının dengesiz olarak paylaşılması sadece aç olanların canlarını almakla kalmamakta; aşırı şişman nüfusunu da artan oranda doyumsuzluğa ve ölüme sürüklüyor. Dünya genelinde yapılan araştırmalar da obeziteden ölenlerin sayısının açlıktan ölenlerin sayısının üç katı olduğunu gözler önüne seriyor. Dünyada 2 milyardan fazla kişinin aşırı kilolu ya da obez olduğu belirtilen araştırmalarda, 1 yılda 4 milyon insanın obezite yüzünden öldüğü ifade ediliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:21
  1. açlıkla mücadele
  2. Yemen
  3. israf edilen yemekler
  4. Dünya Gıda Örgütü
  5. Akit
  6. Batı
  7. Afrika
  8. Çöpe atılan gıdalar
  9. gıda atığı
  10. ABD
  11. Birleşmiş Milletler (BM)
  12. Dünyada Beslenme ve Gıda Güvenliği’nin Durumu

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  • chp can halvaşichp can halvaşi41 dk önce
    baştan aşağıya tırışkadan bir yazı!üstad(!),maide suresi varya hani,dindarsınızya hani bilirsiniz(!),''hrıstiyanları ve yahudileri asla dost edinmeyiniz,onlar biribirlerinin dostudurlar.onları dost edinende onlar gibidir''der!sen onlardan neden umut beklersin!tam tersi yinede oraya yardıma giden araçlar,ilaçlar,gıdalar yinede onlardan gidiyor.onlar bilimle fenle,uzayla,fezayla uğraşıyor ve müslüman değiller,peki neden dilin varmıyor şu arap entarili p.....nklerini eleştiremiyorsun!komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen peygamberin memleketinin kralı;milyarlık süper yatlarla başı,gerisi açık onlarca aşufteyle alem yaparak gezeceğine,katar emiri milyarlarca dolarlık şahsi servet edineceğine,bahreyn,umman,dubai....şeyhleri trilyonları gece alemlerinde harcayacağına;yanı başlarında açlıktan ölen kara afrikaya gönderselerya?yemen,arabistanın yanında,bitişiğinde ve dakikada 13 çocuk açlıktan ölüyor.neden asıl bunları eleştiremiyorsun!?yayınlada görelim!!
  • SeymenSeymen42 dk önce
    Ademoğlu merhametini kaybetti...
  • ihsanihsan56 dk önce
    israf haramdır dünyayı islam kurtarır

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