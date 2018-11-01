Batıda insan hakları bur(k)aya kadar!

Münübe Yılmaz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi’nin Fransa’daki burka yasağının insan hakları ihlali olduğuna hükmetmesinin ardından “Batı’nın insan haklarından anladığı aslında işte bu” dedirten bir çıkış geldi. Sözde insan hakları savunucusu ve Kanada Yargı İlişkileri Vakfı eski Müdürü Christine Douglass Williams, çoğu ülkenin, bazı kıyafetlere yönelik yasakları ‘ulusal güvenlik’ gerekçesiyle yürürlüğe soktuğunu iddia ederek “Fransa, burka kararında haddini aştı. Bu tehlikeli bir adım” görüşlerini savundu. Williams, İslami kıyafetlere yasak uygulayan ülkelere “BM kararını görmezden gelme hakkına sahipsiniz” diye seslenerek, akıl vermeyi de ihmal etmedi.