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Dünya Batı’da gazetecilik büyük baskı altında
Dünya

Batı’da gazetecilik büyük baskı altında

Türkiye’yi sürekli olarak ‘basın özgürlüğü olmadığı’ ve ‘gazetecilerin baskı altına alındığı’ şeklinde asılsız iddialarla itham eden Avrupa Birliği üyelerinin medyayı korkunç bir şekilde ablukaya aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 08:59:00 -
Batı’da gazetecilik büyük baskı altında

Her fırsatta Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığı yönünde şayia yayarak uluslararası arenadaki imajımızı zedelemek isteyen Avrupa Birliği’nin kıtadaki bütün gazetecilere yönelik sistemli bir baskı uyguladıkları ortaya çıktı. Avrupalılar tarafından hazırlanan 3 farklı rapordaki veriler Batı’da basın özgürlüğüne dair hiçbir emarenin olmadığını bilimsel olarak ispatladı. Avrupa Konseyi Basın Özgürlüğü Raporu, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Analizi ve Bielefeld Üniversitesi’nin araştırması, demokrasinin beşiği olarak lanse edilen Batı’da gazetecilerin yüzde 62’sinin mesleklerini yapamaz hale geldiklerini ve fiziksel saldırıya uğradıklarını istatistikler eşiğinde duyurdu.

Şiddet ve baskı en üst seviyede

Bugünkü maddi refahını emperyalist politikalarına borçlu olan Avrupa’nın gerçek yüzünü gözler önüne seren şok verileri yayımlıyoruz. Ülkemizin uluslararası siyasi arenadaki yükselişini sabote etmek adına ‘basın özgürlüğü’ olmadığını ve ‘gazetecilerin baskı altına alındığı’ yönünde aslı astarı olmayan iddiaları gündeme getiren Batı’da özgür medya susturulmuş durumda. Avrupa Konseyi 2020 Basın Özgürlüğü Raporu’nda Avrupa Konseyi üyesi ve konseyle aktif işbirliği yapan 32 ülkeyi kapsayan bir araştırma yayımlandı. Rapora göre 32 ülkede gazetecilere 147 fiili saldırı gerçekleşti. Raporda basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayan Almanya’ya özel bir yer ayrıldı.

Yüzde 52.3’ü oto sansür uyguluyor

Almanya’da gazetecilerin yüzde 62’si mesleklerinin bağımsızlığının büyü oranda tehlikeye düştüğünü düşünüyor. Gazetecilerin yüzde 52.3’ü üzerlerinde baskından dolayı oto sansür uygulamak zorunda kalıyor. Almanya’da 119 gazetecinin bir yıl içinde fiziksel saldırıya maruz kaldığı da raporun ilgi çekici kısımları arasında göze çarpıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün raporunda  ise Britanya, Malta, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde medya mensuplarına yönelik saldırıların arttığına dikkat çekiliyor.

Fransa’da basın yerlerde

Almanya’nın en köklü akademik kuruluşlarından biri olan Bielefeld Üniversitesi ise Avrupa’da 322 gazeteci üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre denek gazetecilerin yüzde 59.9’unun şiddete maruz kaldığını tespit etti. Fransa ise son olarak aldığı bir kararla gazeteciliği adeta bitirme noktasına getirdi. Karara göre artık, hiçbir kolluk kuvvetinin fotoğrafı çekilmeyecek. Sicil numarası ve yüzü görünmese dahi polis ya da asker fotoğrafı kullanan gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları tespit edilerek cezalandırılacak.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Süleyman

Haber doğru, fakat eksik! Batı'da sadece Yahudi basın ve yayını faal. Her şeyi onlar belirliyorlar. Medya tamamen kontrolleri altında. Hristiyan gavurlar Yahudi yalanlarına harfiyen inanırlar.
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