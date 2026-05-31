Seyfullah Maden
Batı Yaka'da okula saldırı! 80 bin dolarlık zarar var

Terörist İsrailliler Batı Yaka'daki bir okula saldırdı. Henüz yapım aşamasında olan eğitim kurumunda 80 bin dolarlık zarar olduğu belirlendi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabaha karşı Ramallah'ın doğusundaki Rammun köyünde bulunan yapım aşamasındaki özel bir okula baskın düzenledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan şantiye sorumlusu Ali Munasira, İsrailli saldırganların, okulun 40 ahşap ve 3 metal kapısını kırdığını, güvenlik kamera sistemleri ile elektrik jeneratörlerini çaldığını aktardı.

 

Munasira, ABD'de yaşayan bir Filistinli tarafından yaptırılan okulun daha önce de benzer saldırıların hedefi olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 80 bin dolarlık maddi zarara yol açan saldırının, son birkaç gün içinde aynı okula düzenlenen üçüncü saldırı olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

