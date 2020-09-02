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Aktüel Batı Trakyalı eski milletvekili, gazeteci İsmail Rodoplu hayatını kaybetti
Aktüel

Batı Trakyalı eski milletvekili, gazeteci İsmail Rodoplu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:58:58 -
Batı Trakyalı eski milletvekili, gazeteci İsmail Rodoplu hayatını kaybetti

GÜMÜLCİNE (AA) – Batı Trakya'da eski bağımsız milletvekili gazeteci İsmail Rodoplu, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu uzun süredir sağlık sorunu yaşayan Rodoplu, bugünkü rahatsızlığının ardından kaldırıldığı Gümülcine Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Rodoplu'nun naaşı yarın ikindi namazının ardından doğduğu Semetli köyünde defnedilecek.

- İsmail Rodoplu kimdir?

1938 yılında Gümülcine'ye bağlı Semetli köyünde doğan İsmail Rodoplu, 1968 yılında Mısır'daki El Ezher Üniversitesinin Tarih Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında Gümülcine'ye dönen Rodoplu, "Gerçek" isimli gazeteyi çıkardı.

Aktif bir siyasi yaşamı olan İsmail Rodoplu, Batı Trakya Türk azınlığının siyasi hayatı açısından önemli bir dönüm noktası olan "bağımsız liste hareketi"nde önemli rol oynadı.

Rodoplu, 5 Kasım 1989 yılı genel seçimlerinde, Dostluk ve Eşitlik Partisinin (DEB) kurucusu merhum Doktor Sadık Ahmet ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile bağımsız aday olarak katıldığı seçimleri kazanarak 1990 yılına kadar Yunan Parlamentosunda milletvekilliği yaptı.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) kurucuları arasında yer alan ve uzun yıllar derneğin başkanı olarak görev yapan Rodoplu, 29 Ocak eylemi gibi, önemli hak arama mücadelelerinde etkin rol aldı.


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