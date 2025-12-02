Batı topu Zelenski’ye attı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Polonya’da gerçekleştirdiği görüşmede savaşın seyrine ve olası barış senaryolarına dair mesajlar verdi.

Rusya’nın sahadaki ilerleyişi sürerken, Batı bloğunun "toprak karşılığı barış" formülüne nasıl yaklaştığı merak konusuydu. Macron, sorumluluğu doğrudan Kiev yönetimine ısmarladı.

Görüşme sonrasında basına konuşan Fransız lider, Rusya’ya karşı herhangi bir toprak tavizinin tartışılıp tartışılmayacağına karar verecek tek otoritenin Ukrayna olduğunu vurguladı. Macron, "Barış şartlarını ve sınırların geleceğini belirleme hakkı sadece Ukrayna halkına ve yönetimine aittir" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Batı’nın savaşın maliyeti arttıkça inisiyatifi Zelenski’ye bırakarak aradan çekilme stratejisi izlediği yorumlarına sebep oldu.

Fransa'nın Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirten Macron, NATO üyeliği ve güvenlik garantileri konusunda ise temkinli ifadeler kullandı. Kiev yönetiminin masada elinin güçlenmesi için silah desteğinin devam edeceğini belirten Macron, nihai kararın (toprak bütünlüğü veya taviz) Ukrayna'nın egemenlik alanında olduğunu hatırlattı. Zelenski ise görüşmede, "adil bir barış" için müttefiklerin kararlılığının önemine dikkat çekti.