Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, başta Ramallah yakınlarındaki Beyt Anan köyü ve Cenin'e bağlı Kefr Burkin beldesi olmak üzere Batı Şeria'nın 5 farklı bölgesinde gözaltı baskınları sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Beyt Anan'da 3, Kefr Burkin'de 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği olaylara tepki olarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nde atılabilecek roketlere karşı hazırlık yaptığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin Hamas hareketi üyesi olduğu iddia edildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kefr Burkin beldesinde gerçek mermiyle vurulan ve ağır yaralı şekilde İbn Sina Hastanesine sevk edilen Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin devlet radyosu Filistin'in Sesi'nden yapılan açıklamada ise yine Kefr Burkin beldesinde bir Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği ve naaşının İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Cenin Valisi Ekrem er-Racub ise radyoya yaptığı açıklamada, Cenin'de İsrail ordusunun kurşunuyla 9 Filistinlinin yaralandığını, 8'inin hastaneye sevk edildiğini, birinin ise İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Kefr Burkin beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında belde sakinleriyle işgal güçleri arasında arbede yaşandı.