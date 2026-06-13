Batı sağlıkta çökerken Türkiye dünyayı kıskandırıyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Muş’ta müjdeleri peş peşe sıraladı!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasköy Devlet Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız sağlıkta büyük bir değişimi ve gelişimin liderliğini yaptı. Bugün ülkemizde bin 524 hastane ile 271 bin yatak ile yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanıyla Türkiye sağlıkta hizmet anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Muş’a gelen Bakan Memişoğlu, "Hasköy Devlet Hastanesi Açılış Töreni"ne katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Memişoğlu, daha önce hizmete başlayan hastanenin resmi açılışını yaptı.

Muş'ta sağlık hizmetlerini çok daha iyi hale getirmek için istişarelerde ve çalışmalarda bulunduklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "50 yataklı Hasköy Devlet Hastanesi, Hasköy'e yıllarca hizmet edecek. Aynı şekilde Muş'ta yaptığımız şu anda yüzde 80'de olan Muş Eğitim Araştırma Hastanesi'ni de inşallah 2027 senesinde Muşlularımızın hizmetine vereceğiz. Gerçekten Muş tarihiyle, doğasıyla, ovasıyla, insanıyla Türkiye'nin gözbebeği şehirlerden biri. Biz de bu şehre daha iyi hizmet etmek için ve sorunlarını çözmek için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıkta büyük bir değişimi ve gelişimin liderliğini yaptı. Bugün ülkemizde 1524 hastane ile 271 bin yatak ile yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanıyla Türkiye sağlıkta hizmet anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Bu bize yetmiyor. Biz daha da iyisini yapacağız. Daha da ulaşılabilir, daha da etkin sağlık hizmeti sunacağız" dedi.

Her gün 3 milyon insanın sağlık hizmetlerinden faydalandığını söyleyen Memişoğlu, "2025 yılında her bir Muş halkı 12 kez sağlık hizmeti almış. Bu altyapıyla esasında hem tedavi anlamında, hem kalite anlamında sağlık hizmetlerimiz çok iyi bir yerde. Ama biz sadece sağlık hizmetini iyi vermek istemiyoruz. Biz insanımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. İnsanımızın bedenini sağlıklı kalması için korumasını istiyoruz. Önceliğimiz bu. Bu önceliği hep beraber başarabiliriz. Yani bedenimizi korumamızı istiyoruz. İki gün evvel biliyorsunuz 'Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa' diye bir mottoyla çıktığımız insanların beden yaşını öğrendiğimiz ve onlara egzersiz fizyoterapistleri ücretsiz sağladığımız bir kampanya başlatıyoruz. Ona hep beraber katılmamız lazım. Sigara gibi, internet gibi alışkanlıklarımızdan uzak durup iyi beslenmemiz lazım. Böyle iyi sağlık binalarıyla, hekimlerimizle sizlere en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Biz toplantılarımızda şunu gördük ki Muş esasında sağlık hizmetleri anlamında daha iyi yerlere gelme kapasitesi olan bir il. Bunu organize edeceğiz. Hem hekim anlamında, hem cihaz anlamında, hem organizasyon anlamında Muş'ta sağlık hizmetlerini başka bir yere gitmeden her türlü sağlık hizmetini alabilecek bir yapıya kavuşturacağız. Biz bu konuda emin olun çok büyük bir yapılanma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

2002 yılından bu yana Muş’ta 41’i birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere toplam 51 sağlık tesisini hizmete açtıklarını belirten Memişoğlu, "Muş'ta 700 yatağımız var. 700 hasta yatağımız hepsi tek ve çift kişilik, banyolu tuvaletli. 500 yatak ilavesiyle 1200'ün üzerine çıkacak bu hasta yatakları dünyada en iyi sağlık altyapısının Muş'ta olduğunu gösteriyor. Ambulansıyla, sağlıklı hayat merkezleriyle, aile hekimlikleriyle, laboratuvarlarıyla, MR, tomografi ve her türlü cihazıyla bugün Türkiye sağlıkta her bir köşesine dünyadaki en kaliteli sağlık hizmetlerinden birisini veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan daha iyi de yapmak için uğraşacağız. Çünkü bizim derdimiz var. Biz Türkiye'yi daha iyi yerlere getirme derdiyle hemhaliz. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. İş üretiyoruz, milletimize hizmet veriyoruz. Biz hizmetkarınızız. Her bir vatandaşımız burada acilde veya klinikte her bir vatandaşımızın daha sağlık iyi hizmet alması için uğraşıyoruz. Burada bir dakikadan fazla bekleyen vatandaşımızın hakkı üzerimizde diye düşünüp çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle" diye konuştu.

Memişoğlu, "Sigara içen herkesin ücretsiz sigara bırakma polikliniklerine gitmesini istiyorum. İlacınız bizden ücretsiz. Strese, gerginliğe makul olarak yaşam tarzınıza etki etmeyecek ilaç, destek bizden. Hep beraber sigaralarınızı bırakmanızı istiyoruz. Kilo vermenizi istiyorum. Diyetisyenlerimiz emrinizde ücretsiz. Hep beraber fizyoterapistlerimize gidin, hareketi öğrenin, egzersizi öğrenin, hareketli kalın, beden yaşınızı öğrenin, hareket yaşınızı öğrenin, nüfus kağıdınızdaki yaşınızı aşağı doğru indirin" dedi.

Muş Valisi Avni Çakır ise Sağlık Bakanı’nın katılımıyla kentte verimli ve yoğun bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buraya gelmeden önce ilimizin tüm sağlık yatırımlarını, mevcut kapasite ve taleplerinizi sizler adına Sayın Bakanımıza arz ettik. Kendisinin de bu konudaki çok büyük hakimiyetini ilimizde ne kadar yakından tanıdığına da şahitlik ettik. Sağ olsunlar her talebimize son derece üst seviyede yaklaştılar. Bütün taleplerimizi ilettik. Hepsine de karşılık bulduk. Ben huzurlarınızda Sağlık Bakanımıza ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Hastanemiz geçtiğimiz yıl hizmete almıştık ama resmi açılış için sizi beklemiştik. 50 yataklı bir devlet hastanemiz. Hasköy, Muş'un çok özel bir ilçesidir. Böylesine bir sağlık kuruluşumuza ihtiyaç vardı. Diğer eksik ihtiyaçlarımızı zatıalilerinize arz ettik. İnşallah onların da karşılık bulmasıyla hemşerilerimize hak ettikleri şekilde çok daha iyi şartlar, hizmetler vereceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise bugün Muş adına verimli ve anlamlı bir gün yaşandığını belirterek, "Sayın Bakanımızın Muş'a ayak bastığı andan şu ana kadar her konuşmasından Muş'umuzu son derece memnun edici, güzel müjdeler verdi. Bu güzel hastanemiz Hasköy'e yakışıyor. Hasköy'e Hasköylülere ne kadar daha güzel hizmetler yapsak azdır. Her geldiğimizde son derece mutlu ayrıldığımız bir ilçe. Bugün de öyle gözüküyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Cumhur İttifakımızın önderliğinde hizmetleri yapmaya inşallah devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın. Başımızda çok büyük üstadımız var. Yürütmemiz, Bakanlar Kurulu çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Her noktaya gideceğiz. Biz hizmetkarız, hizmet yapmaya gelmişiz" ifadelerini kullandı.

Muş Müftüsü Nurullah Koçhan’ın yaptığı duanın ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi. Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce, Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri, sağlık çalışanları katıldı.