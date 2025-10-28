'Batı, Rusya’yı Parçalamayı Hedefliyor'

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, kaleme aldığı yeni makalede Batı’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Şoygu, Batılı ülkelerin Rusya’nın çok uluslu yapısını bir “zaaf” olarak yorumladığını ve bu yapıyı kullanarak ülkeyi birçok küçük devlete bölme hedefi taşıdıklarını öne sürdü.

Şoygu, makalesinde Batı’nın uzun süredir Rusya üzerinde kültürel, ekonomik ve siyasi baskılar kurduğunu ifade ederek, “Batı, Rusya’nın güçlü bir devlet olarak kalmasını istemiyor. Çünkü bu onların küresel hâkimiyet hedefleriyle çelişiyor.” dedi.

Rus yetkili, ülkesinin iç bütünlüğünün korunmasının “tarihi bir görev” olduğunu vurgulayarak, Rusya halklarının birliğini hedef alan her girişimin başarısız olacağını belirtti.

Şoygu daha önce de Batı’nın Rusya ile yüzleşmeye önceden hazırlandığını ve NATO’nun askeri potansiyelinin Ukrayna’daki çatışmalar üzerinden Rusya’ya karşı kullanıldığını dile getirmişti. Kremlin de zaman zaman ülkeyi bölmeye çalışan “sapkın ideolojilere” karşı daha sert mücadele edilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Şoygu’nun açıklamaları, Moskova’nın son dönemde Batı’ya yönelik artan eleştirilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ukrayna krizi sonrasında Rusya ile Batı arasındaki gerilim, siyasi ve askeri düzeyde yeni bir soğuk savaş atmosferi oluşturmuş durumda.

