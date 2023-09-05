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Gündem Batı o ülkeyi üzerimize saldı! Türkiye ile savaşmak için 24 adet savaş uçağı aldılar
Gündem

Batı o ülkeyi üzerimize saldı! Türkiye ile savaşmak için 24 adet savaş uçağı aldılar

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:10:00 -
Batı o ülkeyi üzerimize saldı! Türkiye ile savaşmak için 24 adet savaş uçağı aldılar

Türkiye'ye karşı resmen savaş çığırtkanlığı yapan Yunanistan, Fransa'dan savaş uçağı almaya devam ediyor.

Yunanistan bir yandan alevlerle ve hayat pahalılığı ile mücadele ederken diğer yandan savaş uçağı alımına devam ediyor.

Bir başka Rafale savaş uçağı daha hafta sonu Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından teslim alındı.

Yunanistan toplamda Fransa’dan 24 adet Rafale savaş uçağı almış ve bu uçaklar belirli aralıklarla Yunanistan’a teslim ediliyor. Bu uçaklardan 18’inci de hafta sonu Atina yakınlarında bulunan Tanagra hava üssünde Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından teslim alındı.

İlk anlaşmaya göre 24 uçağın 12’si yeni, 12’si ise kullanılmış olacak. Anlaşmaya göre Yunanistan Hava Kuvvetlerinin 2025 yılı sonuna kadar aynı tipte toplam 24 savaş uçağına sahip olması bekleniyor.

Birlik Gazetesi
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