Batı o ülkeyi üzerimize saldı! Türkiye ile savaşmak için 24 adet savaş uçağı aldılar

Yunanistan bir yandan alevlerle ve hayat pahalılığı ile mücadele ederken diğer yandan savaş uçağı alımına devam ediyor.

Bir başka Rafale savaş uçağı daha hafta sonu Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından teslim alındı.

Yunanistan toplamda Fransa’dan 24 adet Rafale savaş uçağı almış ve bu uçaklar belirli aralıklarla Yunanistan’a teslim ediliyor. Bu uçaklardan 18’inci de hafta sonu Atina yakınlarında bulunan Tanagra hava üssünde Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından teslim alındı.

İlk anlaşmaya göre 24 uçağın 12’si yeni, 12’si ise kullanılmış olacak. Anlaşmaya göre Yunanistan Hava Kuvvetlerinin 2025 yılı sonuna kadar aynı tipte toplam 24 savaş uçağına sahip olması bekleniyor.

Birlik Gazetesi

ÖNE ÇIKAN VİDEO