Batı, milli çıkarı söz konusu olunca özgürlük dinlemiyor

Hakkı Bilir İstanbul

Basın özgürlüğü konusunda Türkiye’ye akıl verme küstahlığında bulunan Batılı hükümetlerin kendi ülkelerinde yalan haberlere göz açtırmadığı ortaya çıktı. ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Danimarka, Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin manipülaif içerikli haberleri engellemek için ağır ceza-i yaptırımlar uygulayan kanun maddelerini yasalarına ekledikleri belirlendi. Toplumu yanıltıcı, hedef gösterici, kışkırtıcı ve yanıltıcı içerikli haberlere hapis ve para cezası başta olmak üzere geniş yelpazede caydırıcı yaptırımların uygulandığı öğrenildi.

ABD’de hapis cezası var!

Dünyada en fazla yalan içerikli ve propaganda mahiyetli habere maruz kalan Türkiye’nin aksine Batılı ülkeler milli güvenliğini tehdit eden haber içeriklerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor. Söz konusu ülkemiz olduğunda basın özgürlüğüne karşı sınırsız bir anlayış isteyen Batı, en basit olaylarda bile caydırıcı cezalar uygulayabiliyor. Yalan, yanıltıcı ve kaotik ortama zemin hazırlayıcı haberlerle mücadele noktasında ABD’de çok sert yasalar uygulanıyor. ABD’de, başta seçim dönemleri olmak üzere kamuoyunu yanıltıcı ve toplumu kutuplaştırıcı haber yapanlara ve paylaşanlara hapis cezası uygulanıyor. 2016 seçimlerini milat kabul eden ABD’de eyalet yasaları, iletişim mecraları tanıklıkları ve tehdit analizi gibi birçok önlem de alınmış durumda. Öte yandan ABD’nin Kaliforniya eyaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde yalan haberlere karşı halk medya okuryazarlığı noktasında devlet eliyle eğitiliyor.

Almanya’da 50 milyon Euro ceza!

Avrupa’nın beyni olarak nitelendirilen Almanya’da da durum pek farklı değil. Almanya’da 2018 yılından beri yalan içerikli haberlere kesinlikle müsaade edilmiyor. Almanya’da 2018 yılında kabul edilen yasa gereğince başbakanlığa bağlı özel bir ekip kurulmuş durumda. Bu ekip başta sosyal medya olmak üzere dijital mecraların denetimini sağlıyor. Nefret içerikli, yanıltıcı, toplumu kutuplaştırıcı ve hedef gösterici nitelikte haberlere 50 milyon euroya kadar para cezası uygulanabiliyor. Yasa Facebook, Twitter ve YouTube’a odaklanarak hazırlanması da dikkat çekiyor.

Rusya ve İtalya’da önlemler sert

Rusya da yalan haberlere geçit vermiyor. Devletin güvenliğini ihlal eden yayın yapan kurumlara ve sosyal medya sitelerine 50 milyon rubleyi aşan para cezaları uygulanıyor. Gerçeklik payı olmayan ve halkı kışkırtan haberler ise 24 saat içinde bizzat devlet tarafından kaldırılıyor. İtalya’da ise yalan haberlerin ihbar edildiği resmi bir internet sitesi bulunuyor. Dezenformasyon içerikli bilgileri paylaşmakta ısrar eden sosyal medya kullanıcıları bile mahkeme kararıyla gözaltına alınıp tutuklanabiliyor.

Fransa’da sıkı denetim

Fransa’da, 2018 yılında kabul edilen yasayla birlikte toplumu aldatıcı ve kamu güvenliğini tehlikeye atıcı haberlerin sahiplerine yargı yolu açıldı. Facebook ve Youtube gibi sosyal medya mecralarının hükümet tarafından denetlenmesini sağlayan kanun maddesi yürürlüğe girdi. Özellikle seçim süreçlerinde aday olan isimler hakkında yalan ve yanıltıcı haberler paylaştığı düşünülen kişiler hakkında bile dava açılabiliyor.

Danimarka’da seçim dönemlerinde toplumun kötü niyetli kişilerce yanlış yönlendirilmesini engellemek için medya kurumları siyasi partilerle ortak hareket etmek zorunda.

Ekonomik refah bakımından dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alan Malezya’da yalan haberleri hazırlayan ve paylaşanlara 128 bin dolar para cezası veriliyor. Güney Amerika ülkesi Brezilya’da da yalan haber paylaşımı yapanlara 400 dolar para cezası kesiliyor.

