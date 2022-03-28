Batı medyası dünyaya böyle duyurdu: Selçuk Bayraktar Türkiye'yi geleceğin savaşına hazırlıyor

yeniakit.com.tr

İsviçre medyasında Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı bir habere yer verildi.

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli SİHA'lar sayesinde cephe hattında üstünlüğü elinde tuttuğunu vurgulayan İsviçre medyası, Türk SİHA'larının Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarılardan bahsetti.

İsviçre medyası, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ülkesini dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline getirdiği için Türkiye'de birçok kişi tarafından "ulusal kahraman" olarak anıldığını aktardı.

Selçuk Bayraktar'ın SİHA'lar hakkında yaptığı açıklamalara da geniş yer veren İsviçre medyası, "Selçuk Bayraktar Türkiye ve ABD'de okudu. 2010 yılında Obama yönetimindeki ABD, Türkiye'ye avcı insansız hava araçlarının satışını yasakladı" dedi.

"Ruslar bunu anlamak zorunda kaldı"

ABD'nin bu hamlesinin Türk mühendislerini harekete geçirdiğini ve Türkiye'nin kendi SİHA'larını üretmeye başladığını hatırlatan İsviçre medyası şöyle devam etti:

"Türk SİHA'ları Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da eski Sovyet ve Rus silahlarını durdurdu. Ruslar teknolojilerinin Türk SİHA'larından çok daha düşük olduğunu anlamak zorunda kaldılar."

"Selçuk Bayraktar yarının savaşını planlıyor"

Türkiye'nin "SİHA" alanındaki hıla yükseldiğine vurgu yapan İsviçre medyası şu ifadelere yer verdi:

"Dron ulusu olan Türkiye ve İsrail, eski doktrinleri savunan rakiplerle uğraşıyorlarsa gelecekte savaş alanlarında daha da hakim olacaklar. Selçuk Bayraktar yeni insansız hava araçlarıyla yarının savaşını planlıyor ve bu konuda oldukça başarılı. Savaş alanı silah sektöründeki en iyi reklamdır. Bu Türk SİHA'ları için de geçerli gibi görünüyor."