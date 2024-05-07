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Dünya Batı kör, sağır, dilsizi oynarken Çin'den İsrail'e Refah çağrısı!
Dünya

Batı kör, sağır, dilsizi oynarken Çin'den İsrail'e Refah çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 15:26:00 -
Batı kör, sağır, dilsizi oynarken Çin'den İsrail'e Refah çağrısı!

İsrail, aylardır planladığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine saldırılarını başlattı. Katillere Çin Devleti'nden "saldırıdan vazgeçin" çağrısı geldi.

Yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı kente dün gece yoğun hava saldırıları düzenleyen siyonist İsrail ordusu, bugün de tanklı birliklerle Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını ele geçirdi.

Batı sustu Çin'den tepki geldi!

ABD ve Avrupa ülkelerinin üç maymunu oynadığı İsrail’in bu işgaline Çin’den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptığı açıklamada, “Çin, İsrail’i uluslararası toplumun taleplerine kulak vermeye, Refah’a saldırmaktan vazgeçmeye ve Gazze Şeridi’nde daha ciddi bir insani felaketi önlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyor” dedi.

UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose da, İsrail’in Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarını kapatmaya çalışmasının zaten açlığın eşiğinde olan Gazze halkı için yıkıcı olduğunu söyledi.

Geçişlerin ekim ayından bu yana Gazze Şeridi’ne giren az miktardaki yardımlar için can damarı olduğunu belirten Rose, “Arındırma tesislerinin çalışması ve su sağlaması mümkün değil. Elektrik yok. Her şey kesiliyor” ifadelerini kullandı.

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