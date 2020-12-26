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Aktüel "Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sessizlik havadan görüntülendi
Aktüel

"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sessizlik havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:16:02 -
"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sessizlik havadan görüntülendi

DÜZCE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle "Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesi sessizliğe büründü.

Normal zamanda hafta sonu çevre illerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede, kısıtlama nedeniyle sahil, liman ve kordonda sessizlik hakim oldu.

Boş kalan mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'ndaki sessizlik drone ile görüntülendi.

Limandaki balıkçıların da kurallara uyduğu ve limanın boş kaldığı görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.

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