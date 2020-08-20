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Aktüel Batı Karadeniz'de "yeşil altın" harmana indi
Aktüel

Batı Karadeniz'de "yeşil altın" harmana indi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:07:11 -
Batı Karadeniz'de "yeşil altın" harmana indi

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, topladıkları ürünlerini harmana indirdi.

Batı Karadeniz'in önemli fındık merkezlerinden Akçakoca'da, "yeşil altın" olarak nitelendirilen fındık, harmana gelmeye başladı.

Fındığı harmana getiren üreticiler, kabuğundan ayırarak kurutma işlemi için güneş görebileceği yerlere seriyor.

- "Kurutma işlemi iyi yapılmalı"

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sezonunun başladığını ve toplanan fındıkların harmanda soldurma ve kurutma işlemi gördüğünü söyledi.

Harmanda fındığın kalitesinin düşmemesi için üreticiye uyarılarda bulunan Başaran, "Burada dikkat edilmesi gereken önlemler ise fındığı iyi kurutmak ve Türk fındığının kalitesini düşürmemek. Ayrıca içindeki taşı ve farklı maddeleri fındıktan güzelce ayırmak, teslime hazır hale getirmek. Nem faktörü de çok önemli. Fındık üreticiden depolara gidiyor. O depolarda fındık nemli kalırsa sağlam fındıkların da çürümesine sebep olabilir." diye konuştu.

Fındığın nemli ortamlarda kurutulmaması gerektiğini vurgulayan Başaran, "Kurutma işleminde dikkat edilmesi gereken faktörler ise toprak zemin üzerinde kurutma yapılmasın çünkü nemli zemin olduğu için yaş kalabilir. Ya beton zemin olmalı ya da sergi gibi bir şey üzerinde kurutulmalı." ifadelerini kullandı.

Fındık üreticisi Ekrem Yatkın da sezonun ilk hasadının harmana indiğini belirterek, hayırlı bir sezon geçirme temennisinde bulundu.

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