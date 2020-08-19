Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

KARABÜK/DÜZCE/ZONGULDAK (AA) - İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında valilerin yönetim ve koordinasyonunda Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer ilgililerle Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'ndeki iş yerlerini denetledi.

Kurallara uyanlara teşekkür eden Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde koronavirüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kontrollü sosyal hayata geçilmesinden bu yana ekiplerinin her gün sahada olduğunu belirten Gürel, "Amacımız vatandaşları bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak. İnşallah kısa sürede bu virüsten kurtulmuş olacağız." diye konuştu.

Gürel, kentte 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara getirilebilecek kısıtlamaların bu hafta planlanacağını kaydetti.

- Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, kentin yöneticileri ve kolluk güçleriyle il merkezinin işlek noktalarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Mekanlarda çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Atay, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemine işaret eden Vali Atay, çocuklara da maske dağıttı.

- Zonguldak



Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Belediye Başkan Vekili Yusuf Deniz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve sivil toplum örgütü temsilcileri de yer aldı.

Yetkililer, denetimlerde, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşlarla sohbet ederek onları bilgilendiren Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada da tedbirli olmanın önemini vurguladı.

Tutulmaz, "Sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmemiz gerektiğini özellikle vurgulamak üzerine bu denetimi yapıyoruz. Denetimlerde de şunu gördük, Zonguldaklı vatandaşlarımız tehlikenin farkında. İlimizde o kadar fazla vaka yok. Kurban Bayramı döneminde oluşan vakaların artçı etkileri var. İnşallah bunu toplum olarak el ele vererek kısada sürede çözmeye çalışacağız. Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.