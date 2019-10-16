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Batı imha ediyor Türkiye ihya ediyor

Türkiye’yi hedef alıp, “Siviller katlediliyor” yalanını uyduran batılıların Suriye’deki katliamları hâlâ şehirlerin siluetinde yaşıyor. ABD’nin özellikle Rakka ve Deyrizor, Rusya’nın da Halep’te binlerce sivili öldürüp kentleri hayalet şehirlere çevirdiği görüntüler gün gibi ortadayken, Türkiye’nin DEAŞ ve YPG’den aldığı bölgelerde tek bir sivil ölmedi. Ayrıca kontrole alınan bölgeler yeniden ayağa kaldırıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:35
Batı imha ediyor Türkiye ihya ediyor

 Harun Sekmen  İstanbul 

Büyük şeytan ABD ve Batılı ülkeler, ellerindeki akan kana bakmadan Türkiye’yi, sivilleri katletmekle suçluyor. Türkiye’nin sivil hassasiyeti nedeniyle, operasyonun uzamasını dahi göze alarak büyük bir dikkatle yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nı itibarsızlaştırmak isteyen emperyalist devletler büyük bir ikiyüzlülük sergiliyor. Ülkemizin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları kapsamında hiçbir sivil zarar görmezken, PYD/YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ABD ise DEAŞ’ı çıkarırken Rakka (Suriye) ve Musul’da (Irak) onarılamaz yıkımlara yol açtı, binlerce sivil yaşamını yitirdi. Halen İdlib’de sivilleri de hedef alan Rusya’nın da Halep’teki katliamı ve yıkımı hafızalara kazındı.

Kendileri gibi sanıyorlar

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Türkiye hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Operasyonu ile dünyaya örnek oldu. Aynı sivil hassasiyetini Barış Pınarı Harekatı’nda da gösteriyor. Batı sürekli katliam yaptığı için herkesi kendi gibi sanıyor” dedi. PYD/YPG işgalinin olduğu bölgelerde bir insanlık dramının yaşandığına işaret eden Akgül, “Amerikan desteğiyle Suriye’nin belli bölgelerini işgal eden terör örgütü PYD/YPG’nin ciddi anlamda bir sivil katliamı yaptığı biliniyor. Nüfusu değiştirmek için her şeyi yaptılar. Bu süreçte birçok dramatik olaylarda gözlendi. Türkiye hem Fırat Kalkanı, hem Zeytin Dalı hem de Barış Pınarı Operasyonu’ndan dünyaya örnek oldu. İnanılmaz bir titizlik sergiliyor. Hiçbir sivilin dahi burnu kanamadı. Hem bizler hem de İslam coğrafyasındaki Müslümanlar için onur ve umut kaynağı haline geliyor” şeklinde konuştu.

Batı elindeki kana baksın

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, “Batı, Türkiye’yi katliamla suçlamadan önce ellerindeki kana baksın. Batılı ülkeler milyonlarca masumun kanını ellerinde taşıyor. Batı’nın geçmişi ve bugünü insan hakları ihlalleriyle dolu” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin meşru bir operasyon düzenlediğini kaydeden Akbaş, “Türkiye kendi sınırını korumak ve bölge halkın özgürlüğüne kavuşturmak için büyük bir titizlikle operasyonunu yürütüyor. Türkiye’nin uyarılarını dikkate almadılar. Bölgenin yapısını değiştirmek için kanlı eylemler yaptılar. Ülkemiz daha önce gerçekleştirdiği iki operasyonda da sivillere hiçbir zarar vermedi. Dünyada sivil hassasiyeti en üstün ordu bizdedir” dedi.

Binlerce sivil katledildi

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Mart 2019’da ABD’nin harebeye çevirdiği Musul kentindeki enkazdan 4 bin 720 ceset çıkarıldığını açıkladı. Suriye İnsan Hakları Örgütü de ABD ve YPG’nin Rakka’da 543’ü çocuk, 346’sı kadın, yaklaşık 2 bin 323 kişiyi katlettiğini duyurmuştu. Rusya’nın 2015’te hedef aldığı Halep’te ise 442 sivil hayatını kaybederken, 45 bin sivil canını kurtarmak için kaçtı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:35
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Batılı ülkeler
  4. Türkiye’nin sivil hassasiyeti
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. DEAŞ
  7. Fırat Kalkanı harekatı
  8. Zeytin Dalı harekatı
  9. PYD/YPG
  10. Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül
  11. Barış Pınarı Operasyonu
  12. İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş
  13. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
  14. Musul
  15. Suriye İnsan Hakları Örgütü
  16. YPG

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  • ahmetahmet20 dk önce
    NATO/Nato uyeleri/ABDvarken baska DUSMANA GEREK YOK! maskeler dustu... NATO nun kurucu ve BASKIN uyesi ABD, nato uyesi Turkiyete karsi RUSYA, PKK/YPK, FETÖ, DEAS ile ORTAKLIK YAPIYOR, bosaLttigi bolgeleri RUSYAYADEVIR-TESLIM EDIYOR! NATO FIILEN TURKIYENIN MENFAAT DUSMANIDIR..
  • Tata TongaTata Tonga48 dk önce
    ben bir ay elektrik faturasını ödemesem şak diye kesiyorlar...

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