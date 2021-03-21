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Batı hayranları buna ne diyecek? Bülent Akarcalı'dan 'dokunulmazlık' tokadı!

Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Habertürk canlı yayınında HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 22:57:00 - 2021-03-21 22:58:26

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk canlı yayınına katılan eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Gergerlioğlunun milletvekilliğinin düşürülmesini ve bu sabah TBMM'den çıkartılmasını değerlendirdi.

'Reşit bile olmayan çocuğu terör suçundan tutukladılar'

Akarcalı, Batı'nın özgürlükçü olduğunu savunanlara örneği hatırlattı:

"Özellikle Ortaköy ile Bebek arasında yaşayan kimi aydınlarımız ki Türkiye'ye şimdiye kadar Türkiye'ye magazin sayfalarına konu olma dışında hiçbir faydaları da olmadı. Onların çok daha demokratik olduğunu iddia ettikleri Amerika'dan örnek vereceğim. Bundan 3 sene önce ABD'de doğmuş. ABD vatandaşı ama Arap asıllı. DAEŞ ile ilgili bir paylaşımda bulunuyor. DAEŞ'i çok fazla övmüyor ama 'Bunları da anlammaız lazım' diyor. Sonuç 11 sene mahkum oldu. Reşit de olmamasına rağmen."

ABD'de dokulmazlık...

"ABD'de terör söz konusu olduğu zaman dokunulmazlık falan yok. Terör suçu işleyen senatörü, kongre üyesini polis yakalar. Hatta eski ABD Başkanı Clinton'unun da savcı karşısında nasıl terlediğini görmüştük. Bunları da bilelim. Buradaki esas sorun şu ana kadar TBMM'deki hiçbir hukukçu meclis iç tüzüğünü bakıp da bu tip olaylar karşısında ne yapılması gerkildiğini incelememiştir."

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