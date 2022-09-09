Batı eski günlerini ‘mum’la arıyor!

Avrupa’nın gaz sancıları, Rusya’nın Kuzey Akım vanalarını tamamen kapatmasıyla iyice şiddetlenirken, Batı başkentlerinde odun, kömür, soba, mum satışları patlama yapıyor. Avrupa’nın tamamında sanayide çarklar yavaşlıyor, birçok firma faaliyetlerini askıya aldığını açıklıyor. Saray, müze, belediye gibi kamu kurumlarının aydınlatmaları belirli ölçüde kısılırken, sokak aydınlatmaları bile karartılıyor. Almanya’da doğalgaz %553, Belçika’da elektrik %463 oranında zamlanırken, kıta genelinde gaz fiyatları megavatsaat başına 198,5 euroya tırmandı.

Ülkemizi teğet geçiyor

Baştan sona bütün Avrupa’yı saran enerji kâbusu, Türkiye’de ise iktidarın akılcı politikaları sayesinde tek bir vatandaşa bile hissettirilmiyor. Yıllardır Batı ekseninde yürütülen, Avrupa hapşırdığında grip olan, bu ülkelerdeki en küçük olumsuzluktan devasa boyutlarda etkilenen Türkiye, yerli ve milli politikalarla Haçlı Batı’dan bağımsız hareket ederek derin krizlerden etkilenmeyecek seviyeye ulaştı. Artan doğalgaz fiyatlarını da yüzde 80 oranında sübvanse ederek vatandaşına faturalandıran hükümet, aynı zamanda 2 farklı hidrojen depolama tesisinde 4 milyar metreküp doğalgaz stoklayarak enerji güvenliğini sağlama aldı. Karadeniz ve Akdeniz’de karış karış doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye, Sakarya Gaz sahasında keşfettiği 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervini hanelere ulaştırma çalışmalarına ise son sürat devam ediyor.

Soğuk ve hastalık bekliyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Güvenlik Araştırmaları Merkezi (GÜVENSAM) Başkanı Cihad İslam Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ukrayna-Rusya savaşının küresel etkileri artarak devam ediyor. Batı akılcı politikalardan uzak bir şekilde adeta bu savaşı körükledi. Şu an ise savaşın faturasını belki de Ukrayna’dan bile ağır ödeyecek pozisyona geldi. Rusya’yı ekonomik yaptırımlar ile izole etmek isterken görülmemiş bir enerji krizi ile yüzleşti. Gazprom, Avrupa’ya yapmış olduğu doğalgaz ihracını durdurma aşamasına geldi. Bu yalnızca soğuk geçecek bir kış anlamına gelmiyor. Hastalık ve ölümler artacak, üretim duracak ve beraberinde Avrupa’daki siyasi otoriteler sorgulanmaya başlayacak. Çünkü bulunduğumuz yüzyıl enerji çağıdır.

Türkiye’de korku yok

Türkiye ise yıllardır enerji arz güvenliğini sağlamak adına çok ciddi adımlar attı. Doğalgazda tek bir ülkeye bağımlı kalmamak için tedarikçi ülkeleri çeşitlendirdi. Çok ciddi gaz depolama alanları inşa etti. Çok daha önemlisi ise lider diplomasisini daima diri tuttu. Savaşın ilk gününden itibaren hem Rusya hem Ukrayna ile sağlıklı diyalog kurabilen ve liderler boyutunda üst düzey görüşmeler yapabilen tek ülken Türkiye’dir. Bunun sonucu olarak tek bir vatandaşımız bile ‘kışı nasıl geçiririm’ korkusu içerisinde değil. Türkiye küresel tahıl krizinin çözümünde üstlendiği oyun kurucu aktör rolünü enerji arz güvenliğinin sağlanması boyutunda da devam ettiriyor. Bir milyonun üzerinde Avrupalı’nın kışı güvenli sığınak Türkiye’de geçirme planı da bunun en büyük göstergesidir.”

Krizleri çözen ülkeyiz

Araştırmacı Yazar İdris Ortakaya da, şunları dile getirdi: “Yıllar boyunca Türkiye’ye istediği kararı aldıran, yanlış hamlelerle batağa sürükleten ve IMF gibi organizasyonlarla para verip karşılığında acı reçeteler sunan Avrupa, artık ülkemize direktif veremediği gibi kendi sürüklendiği krizlere de çekemiyor. Başkan Erdoğan’ın dirayetiyle ne Rusya ne Ukrayna ile arayı bozmayan Türkiye, bunun faydasını görmeye başladı. Dünyanın tahıl krizini biz çözdük. Rus işadamlarına ve turistlerini biz ağırladık. Ve kışın yaklaşmasıyla daha derinden hissedilen enerji krizine karşı en rahat ülke yine biziz. Bu iktidarın bir başarısıdır. Eski günlerini ‘mumla’ arayan Avrupa’nın liderleri, bu krizle birlikte çökeceklerdir. ABD’nin emriyle girdikleri bu girdap hepsini karanlığa boğacaktır. ABD bunları kandırdı, kullandı ve şimdi karanlığa terk etti. Kendi ülkelerinin halkına ihanet eden bu liderlerin, kışın gelmesiyle halkların baş kaldırmasıyla koltukları sallanacaklardır. Ve halkta başlayacak galeyan, Batı iktidarlarını ve oligarklarını devirecektir. Klimayı bilmem kaç derece aşağısına düşürmeyin, sık sık banyo yapmayın, ışık açmayın, kombi çalıştırmayın gibi telkinlerle yol yürünmez.”