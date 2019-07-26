Batı endişeli: Boris Johnson başarılı bir palyaço

Boris Johnson'ın başbakanlığı için Brüksel'den ilk tepkiler gelirken, son olarak Avrupa Parlamentosu'nda Liberal grup üyesi ve oluşturulan yeni Brexit Yönlendirme Grubu Başkanı Guy Verhofstad AB'nin Brexit müzakerecisi ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada düzenli ve planlı Brexit'in önemine vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Brexit Yönlendirme Grubu (BYG) Sayın Johnson'a görevinde başarılar diler. Kendisi ve hükümeti ile yapıcı şekilde çalışmak için gereken her gayreti göstereceğiz. BYG Brexit sürecinde ve sonrasında meydana getirilecek tüm anlaşmaların AP tarafından onaylanması gerektiğini hatırlatır. İngiltere Brexit'ten vazgeçmediği takdirde düzenli ve planlı bir şeklide üyelikten çıkış yapılmasının her iki tarafın da hayrına olduğu görüşünü kuvvetle savunmaktayız.

Paniğe ve düzensizliğe yol açmayacak bu tür bir çıkış ancak vatandaşların haklarının karşılıklı olarak sağlanması, İrlanda sınırında fiziki bir engel oluşmaması ve tedbir maddesi ile finansal düzenlemelerin doğru yapılması ile mümkündür. Hali hazırda varılmış olan anlaşma şartları bunları sağlamaktadır."

İtalya ve Rusya'dan tepkiler: İngiltere'yi fırtınalı günler bekliyor

Son olarak İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tebriklerini iletti ve "Düzenli bir Brexit süreci yaşanması için birlikte çalışacağız" mesajını iletti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı popülist sağ siyasetçi Matteo Salvini ise sosyal medya hesabında bir mesaj paylaşarak Johnson için "Onu beğeniyorum çünkü solcular onu bizim League partisinden daha tehlikeli olduğunu ileri sürüyor." dedi. Johnson için bu ifadeyi eski İngiliz Başbakan Tony Blair kullanmıştı.

Rusya'dan da tepkiler de geliyor. Eski Avrupa Konseyi Rus Senatörü Konstantin Kosachev, Johnson hakkında hayata geçirilmek istenen güven oyu oylamasına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Boris Johnson’ın muhafazakar lider olarak seçilmesi ve ardından Başbakanlık görevine itiraz edilmesi, İngiltere’nin ulusal siyaset anlayışındaki tuhaflıklardan ileri gelen bir durum. İngiltere'yi fırtınalı ve sallantılı günler bekliyor."

Kremline yakınlığı ile bilinen Rus analist Fedor Lukyanenko ise "İngilizler bitmek bilmeyen bir korku filminde korku dolu bir sonu seçmeye zorlanıyor." diyor.

Avrupa basını nasıl gördü?

Avrupa basınına baktığımızda ise Johnson'ın kıtada zirveye yükselen popülist sağ siyaset ve siyasetçilerin son halkası olduğu belirtilerek liderlik koltuğuna oturur oturmaz kucağında bulacağı sorunlara yer veriliyor.

İspanyol El Pais gazetesinin editoryal yazısında "Nesiller sonra İngiliz siyasetindeki en uçuk kaçık karakter ülkenin kaderini elinde tutacak ve bu kez söyledikleri ve yaptıklarının gerçek maliyetleri olacak" derken Alman Der Spiegel ön sayfasında 'İngiltere'de bir deli' başlığı ile Johson'un fotoğrafı bulunuyor.

Bir başka Alman gazetesi Berliner Zeitung ise editoryal köşe yazısında Johnson ile ilgili şu ifadelere yer veriliyor: "Sonuçta yeni başbakan bir konuda gayet başarılı, o da: insanlar neyi duymak istiyorsa onu söylemek ve onun sözünü vermek."

Belçika'nın Flaman gazetesi De Morgen "AB Johnson'dan korkmuyor" başlığı ile çıkarken ülkenin Fransızca gazetesi Le Soir Johnson'ı alaya alan bir karikatüre ön sayfasında yer veriyor ve Johnson'ı ince bir ip üzerinde havada top döndüren bir palyaço olarak gösteriyor. Topların üzerinde ise 'Brexit', 'İrlanda', 'İskoçya' ve 'İran' yazıyor.

İrlanda Cumhuriyeti'nin en önde gelen gazetesi The Irish Times ise Johnson için şu ağır ifadeleri kullanıyor: "Başbakan olarak Johnson'ı kariyerini şekillendirmiş olan en kötü üç özelliği yönlendirecek; söylediği hiçbir sözün arkasında durmaması, güce olan aşkı ve güç için en yakınındakilere bile ihanet edebilecek olması."